Куриозно: Пиян прегърна и опита да целуне по врата президента на Мексико (ВИДЕО)

Пиян мъж прегърна и опита да целуне по врата президента на Мексико. Случката се разигра докато Клаудия Шейнбаум се срещаше с хора по улиците на столицата Мексико Сити. Тя реагира спокойно, като го отблъсна и заяви непринудено и с усмивка „Няма проблем“. Веднага след това се намесиха и от охраната й.

😱 A drunk man tried to kiss the President of Mexico on the neck and grab her chest



Claudia Sheinbaum calmly pushed him away, after which security intervened.



Just a few days ago, the mayor of Uruapan, Carlos Manso, was shot dead in Mexico — right in the city's central square

По-късно полицията потвърди, че мъжът е арестуван, а Шейнбаум заяви, че ще подаде официална жалба. „Това се случи с мен като жена, но се случва на всички жени в нашата страна. Ако аз не подам жалба, какво послание ще изпратим на останалите? Ако могат да направят това на президента, какво остава за другите жени?“.

Случаят идва само дни след убийството на кмета Карлос Мансо Родригес в щата Мичоакан по време на празненствата за Деня на мъртвите – поредно политическо убийство в държава, където 37 кандидати бяха убити по време на изборите през 2024 г. и още 10 кметове – след встъпването в длъжност на Шейнбаум на 1 октомври.

Само преди няколко дни кметът на Уруапан, Карлос Мансо, беше застрелян в Мексико — точно на централния площад на града, в присъствието на много хора. Мексиканците сега са ядосани в социалните мрежи, активно обсъждайки липсата на защита за политиците.

