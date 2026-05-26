В "Като две капки вода" няма загубили: Емоциите продължават след финала

Финалът на "Като две капки вода" 14 отново събра най-обичаните участници от сезона, които след края на Сезона - Слънце продължават да споделят емоциите си и извън сцената. Големият победител - Дънди и неговата подгласничка Емилия гостуваха в студиото на "На фокус", където разказаха за преживяванията си в шоуто, приятелствата, които са създали, и уроците, които са научили по време на интензивната музикална надпревара.

"Спечелихме много приятели във формата. Нямаше конкуренция помежду ни и не смятаме, че има загубили в това предаване. Сезонът беше много силен. Всички имахме и слаби образи, но и много силни такива", споделиха Емилия и Дънди пред Лора Крумова.

Промяната след шоуто

Емилия разказа, че усеща голяма промяна в себе си след шоуто. "За мен форматът е като училище. Така го усетих. Преминах го, като жена съм имала своята суета, но се научих, че човек може всичко, стига да има желание. За мен беше важно да участвам, защото се преборих с моите съмнения и страхове. Отпуснах се в "Капките". Хората винаги са ми гласували огромна любов и доверие. Самата аз не съм спирала да работа от 16-годишна. Но в "Капките" някак ме видяха в по-различна светлина. Те те показват в различна светлина. Показват и какъв си като човек."

"За мен "Капките" бяха като "зелено училище". Бях много притеснен, но когато се качиш в асансьора и обявяват образа ти, имаш два варианта – или да се сковеш от притеснение или да излезеш и да изкефиш на имитацията", призна Дънди.

Припомняме, че в последния епизод на 18 май Дънди влезе в образа на Брайън Джонсън от AC/DC, а Емилия избра да излезе на сцената като Паша Христова.