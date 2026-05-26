Спорт:

Учени откриха следи от динозаври, които разгадават тайна на 120 млн. години

26 май 2026, 21:00 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Jim Cooper / Pixabay
Учени откриха следи от динозаври, които разгадават тайна на 120 млн. години

Гигантски отпечатъци от динозаври, открити в Монголия, разкриват изгубена сцена на конфронтация между хищник и плячка, скрита в продължение на 120 милиона години. Отпечатъци от стъпки, запазени на дъното на древно езеро, разкриват рядка сцена от ранния период, където огромни тревопасни животни и хищници са съжителствали в една и съща област, съобщава Daily Galaxy.

Отпечатъци от динозаври, открити в Монголия, хвърлят светлина върху конфронтацията с хищниците

Древни отпечатъци от динозаври са открити в Монголия преди 70 години. Но едва сега учените успяха да разгадаят тайната им. 

В района Сайджурах в Северна Монголия изследователи са идентифицирали 31 фосилизирани отпечатъка от стъпки, запазени в слой пясък отпреди около 120 милиона години. Две следи от завроподи са открити на дъното на древно езеро, а пет отделни следи от тероподи са пресичали една и съща повърхност. Взети заедно, тези следи предоставят първото пряко физическо доказателство, че големи тревопасни и месоядни динозаври са мигрирали през региона в ранната креда.

Учени: Тези същества от ерата на динозаврите са оцелели до днес

През цялото това време Монголия остава основна празнина в палеонтологичния запис на ранния креда. Страната е сред петте държави в света с най-голям брой останки от динозаври. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Почти всички фосили датират от късния период на креда, преди приблизително 70 до 90 милиона години. От ранния креда период са открити много по-малко фосили. Оцелелите са предимно малки до средни по размер животни, включително видове като Harpimus, Psittacosaurus и Choirodon. 

Тази разлика не е значителна само за Монголия. През ранната креда светът е наблюдавал покачване на глобалните температури, увеличаване на флората и разпространение на популациите на динозаври от Азия до Северна Америка.

Монголия е разположена директно по протежение на миграционния коридор, което я прави естествена точка за сравнение между двата континента. Отпечатъци от динозаври са открити във формацията Шинкхудаг, скален пласт, образуван от седиментни скали, отложени в голямо езеро през ранния кредаен период.

Два завропода с подобен размер са оставили 15-метрови следи със 70-сантиметрови отпечатъци от лапи. Тъй като едната следа се припокрива с другата, учените смятат, че вторият динозавър е следвал същия път, но малко по-бавно. Съвременните слонове се движат по подобен начин.

Стотици яйца на динозаври, заровени преди 70 милиона години, са открити във Франция

Предните лапи ясно показват нокът на палеца и добре развита мека възглавничка. Благодарение на широката стойка и формата на стъпките, учените са идентифицирали титанозаври - гигантски, дълговрати тревопасни динозаври.

На една и съща повърхност са открити пет следи от хищни тероподи. Най-големият отпечатък с широко разположени пръсти достига 57 сантиметра. Въз основа на тези размери учените са определили, че дължината на тялото на хищниците е надвишавала 8 метра. Това ги прави най-големите месоядни динозаври от ранния период на креда, открити в този регион.

Следите водят в различни посоки. Това означава, че петимата хищници не са се движили заедно, а отделно един от друг. Те просто са прекосили това място приблизително по едно и също време, преди земята да замръзне и да се превърне в камък. Преди това следи от толкова големи динозаври са били откривани само в Китай, Корея и Япония. 

До отпечатъците от стъпки учените открили слоеве от пясък и чакъл. Тези скали добре запазват скелетите. Затова в бъдеще изследователите ще продължат да търсят кости, зъби и други вкаменелости на динозаври, както и нови отпечатъци от лапи.

Гигантски отпечатъци от динозаври са открити в Азия

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Динозаври
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
Още от Интересно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес