Учени откриха следи от динозаври, които разгадават тайна на 120 млн. години

Гигантски отпечатъци от динозаври, открити в Монголия, разкриват изгубена сцена на конфронтация между хищник и плячка, скрита в продължение на 120 милиона години. Отпечатъци от стъпки, запазени на дъното на древно езеро, разкриват рядка сцена от ранния период, където огромни тревопасни животни и хищници са съжителствали в една и съща област, съобщава Daily Galaxy.

Отпечатъци от динозаври, открити в Монголия, хвърлят светлина върху конфронтацията с хищниците

Древни отпечатъци от динозаври са открити в Монголия преди 70 години. Но едва сега учените успяха да разгадаят тайната им.

В района Сайджурах в Северна Монголия изследователи са идентифицирали 31 фосилизирани отпечатъка от стъпки, запазени в слой пясък отпреди около 120 милиона години. Две следи от завроподи са открити на дъното на древно езеро, а пет отделни следи от тероподи са пресичали една и съща повърхност. Взети заедно, тези следи предоставят първото пряко физическо доказателство, че големи тревопасни и месоядни динозаври са мигрирали през региона в ранната креда.

През цялото това време Монголия остава основна празнина в палеонтологичния запис на ранния креда. Страната е сред петте държави в света с най-голям брой останки от динозаври.

Почти всички фосили датират от късния период на креда, преди приблизително 70 до 90 милиона години. От ранния креда период са открити много по-малко фосили. Оцелелите са предимно малки до средни по размер животни, включително видове като Harpimus, Psittacosaurus и Choirodon.

Тази разлика не е значителна само за Монголия. През ранната креда светът е наблюдавал покачване на глобалните температури, увеличаване на флората и разпространение на популациите на динозаври от Азия до Северна Америка.

Монголия е разположена директно по протежение на миграционния коридор, което я прави естествена точка за сравнение между двата континента. Отпечатъци от динозаври са открити във формацията Шинкхудаг, скален пласт, образуван от седиментни скали, отложени в голямо езеро през ранния кредаен период.

Два завропода с подобен размер са оставили 15-метрови следи със 70-сантиметрови отпечатъци от лапи. Тъй като едната следа се припокрива с другата, учените смятат, че вторият динозавър е следвал същия път, но малко по-бавно. Съвременните слонове се движат по подобен начин.

Предните лапи ясно показват нокът на палеца и добре развита мека възглавничка. Благодарение на широката стойка и формата на стъпките, учените са идентифицирали титанозаври - гигантски, дълговрати тревопасни динозаври.

На една и съща повърхност са открити пет следи от хищни тероподи. Най-големият отпечатък с широко разположени пръсти достига 57 сантиметра. Въз основа на тези размери учените са определили, че дължината на тялото на хищниците е надвишавала 8 метра. Това ги прави най-големите месоядни динозаври от ранния период на креда, открити в този регион.

Следите водят в различни посоки. Това означава, че петимата хищници не са се движили заедно, а отделно един от друг. Те просто са прекосили това място приблизително по едно и също време, преди земята да замръзне и да се превърне в камък. Преди това следи от толкова големи динозаври са били откривани само в Китай, Корея и Япония.

До отпечатъците от стъпки учените открили слоеве от пясък и чакъл. Тези скали добре запазват скелетите. Затова в бъдеще изследователите ще продължат да търсят кости, зъби и други вкаменелости на динозаври, както и нови отпечатъци от лапи.

