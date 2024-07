Лодка с 27 души потъна в Атлантическия океан, има жертви

Най-малко шестима души са загинали, а седем са в неизвестност, след като риболовна лодка с 27 души на борда потъна в южната част на Атлантическия океан, на около 320 км от бреговете на Фолкландските острови.

Риболовната лодка FV Argos Georgia е поискала помощ малко след като е започнала да потъва източно от островите около 16:00 ч. местно време в понеделник, 22 юли, съобщи правителството на Фолкландските острови. Те са британска отвъдморска територия и се намират съвсем близо до Южна Аржентина.

Още: 40 години след войната: Аржентина си поиска Фолкландските острови от Великобритания

Екипажът е напуснал лодката и някои хора са успели да се качат на спасителни салове, съобщи още правителството. Издирването на изчезналите продължава, се казва в изявлението.

Позовавайки се на британските и испанските морски власти, Associated Press съобщи, че 14 души са се качили на спасителен сал и са били спасени от близките рибарски лодки. Според агенцията най-малко шестима души са загинали, а седем остават в неизвестност.

Най-малко 10 от членовете на екипажа са идентифицирани като испанци. Петима са индонезийци, двама - уругвайци, двама - перуанци. Имало е и руски граждани.

Според правителството на Фолкландските острови спасените ще бъдат отведени за медицински преглед в болница „Крал Едуард VII“ в столицата Стенли, съобщи CNN.

Издирвателно-спасителната операция с участието на хеликоптери и плавателни съдове продължава.

Още: Британско-канадска двойка е открита мъртва в спасителна лодка в Атлантическия океан

The fishing vessel Argos Georgia with 27 crew members, including Russian citizens, sank in the Atlantic Ocean. At least eight people were killed.



Also on board were ten Spaniards, five Indonesians, two Uruguayans and two Peruvians. pic.twitter.com/JQkq7SNJHL