10 октомври 2025, 15:33 часа 311 прочитания 0 коментара
Венецуела затваря пътища след слухове за военна намеса на САЩ (СНИМКИ)

На фона на нарастващите слухове за възможна военна намеса на САЩ, венецуелските власти започнаха да предприемат стъпки, които повдигат сериозни въпроси. Два от петте главни пътя, водещи до Каракас, вече са блокирани с товарни контейнери и полицейски бариери, съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Медията изглежда се чуди дали това е реакция на докладите на разузнаването ли е или просто предпазна мярка, като отбелязва, че осега правителството не е предложило официално обяснение, подхранвайки още повече напрежението.

Мадуро иска спешно заседание на Съвета по сигурност на ООН

Межудвременно правителството на Николас Мадуро призова в четвъртък за „спешно“ заседание на Съвета за сигурност на ООН в отговор на „въоръжената атака“, която Съединените щати биха могли да предприемат срещу Венецуела „много скоро“, предава венецуелсктата медия El Nacional. ОЩЕ: Под предлог наркотрафик: САЩ мислят да свалят Мадуро с военна сила

„Това писмо, основано на доказана, разумна и обективна информация, потвърждава, че въоръжено нападение от страна на Съединените американски щати срещу (...) Венецуела може да се случи много скоро“, предупреди Венецуела в писмо, споделено от външния министър.

„Излишно е да се казва, че тази предстояща агресия срещу нашата страна ще има дългосрочни последици за мира, стабилността и сигурността на целия латиноамерикански и карибски регион“, предупреди правителството на Мадуро. ОЩЕ: Бомби под посолството на САЩ: Предупреждение от Венецуела

Знаем, че администрацията на Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи картел, който САЩ определиха като терористична организация, за която се твърди, че е свързана с трафик на наркотици, твърдение, което венецуелското правителство отрича и нарича лъжа.

Деница Китанова
