Мадуро предложил на САЩ венецуелските богатства, за да спаси кожата си и да няма война

Надявайки се да сложат край на конфликта със Съединените щати, венецуелски официални лица предложили на администрацията на Доналд Тръмп доминиращ дял в петролните и други минерални богатства на Венецуела по време преговори, продължили месеци наред. Това предложение било на масата, когато републиканецът нарече правителството на президента Николас Мадуро "нарко-терористичен картел", събра военни кораби в Карибско море и започна да взривява лодки, които според американски служители пренасяли наркотици от южноамериканската страна.

Мадуро е предложил на Тръмп петрол и злато

Съгласно проектоспоразумение, обсъдено между високопоставен американски представител и най-близките сътрудници на Мадуро, венецуелският лидер предложил да отвори всички съществуващи и бъдещи петролни и златни проекти за компании от САЩ, да даде преференциални договори на американски фирми, да обърне потока на венецуелския износ на петрол от Китай към Щатите и да прекрати енергийните и минните договори на страната си с китайски, ирански и руски фирми.

Администрацията на Тръмп в крайна сметка отхвърлила икономическите отстъпки на Мадуро, съобщава The New York Times, цитирайки десетки американски и венецуелски представители, запознати с преговорите. Офисът на президента на САЩ прекъсна дипломатическите отношения с Венецуела миналата седмица и това действие ефективно е сложило край на споразумението - поне засега.

Дипломация или ескалация

Прекъсването на тези връзки, военното струпване на Щатите в близост до Венецуела и все по-острите заплахи срещу Мадуро от страна на представители на администрацията на Тръмп са накарали мнозина в двете страни да смятат, че истинската цел на републиканеца е отстраняването на венецуелския диктатор.

Държавният секретар и съветник по националната сигурност на САЩ Марко Рубио е водещата фигура в усилията на администрацията да свали Мадуро. Той го нарича нелегитимен лидер, който е „беглец от американското правосъдие“, и е скептичен по отношение на дипломатическия подход, провеждан от специалния пратеник на САЩ Ричард Гренел (бивш и.д. директор на националното разузнаване).

Привържениците на дипломацията признават, че засега твърдата линия на Рубио е надделяла. Те обаче вярват, че усилията им в крайна сметка ще дадат резултат, като се уповават на внезапните промени в позицията на Тръмп по други важни въпроси от външната политика, например войната в Украйна, търговията с Китай или ядрената програма на Иран.

Публично, правителството на Венецуела отговори на военната ескалация на Тръмп с неподчинение и обещания да защити социалистическата революция, започнала през 90-те години от покойния предшественик и ментор на Мадуро, Уго Чавес. В същото време Николас Мадуро заяви, че остава отворен за преговори и че правителството му продължава да приема полети от Съединените щати, които извозват депортирани лица.

Зад кулисите обаче висшите служители на Венецуела, с благословията на самия диктатор, са предложили на Вашингтон големи отстъпки, които по същество биха премахнали остатъците от ресурсния национализъм, който е в основата на движението на Чавес.

Вашингтон и Каракас не могат да се разберат за бъдещето на Мадуро

Макар Ричард Гренел и венецуелските висши служители да са постигнали напредък по икономическите въпроси, те не са успели да се споразумеят за политическото бъдеще на Мадуро, твърдят източниците на NYT. Венецуелският външен министър Иван Хил заяви в интервю миналия месец, че Мадуро няма да преговаря за оттеглянето си.

Николас Мадуро многократно е потискал демократичните предизвикателства към своето управление, след като пое президентския пост през 2013 г. Той се задържа на власт миналата година, след като уж спечели президентските избори, но опозицията представи доказателства как резултатите са били фалшифицирани и как държавният глава трябва да е друг. Основните опозиционери Мария Корина Мачадо, която днес получи Нобеловата награда за мир за 2025 г., и Едмундо Гонсалес Урутия избягаха от страната заради преследване от режима. Според Нобеловия комитет Мачадо върши "неуморна работа за насърчаване на демократичните права на народа на Венецуела": Обявиха лауреата за Нобеловата награда за мир. Кой я получи?

Опозицията е представила свой икономически план на САЩ

Докато Гренел и пратениците на Мадуро преговаряли за сделка, Мария Корина Мачадо е представила своя икономически план във Вашингтон. Тя е казала, че ако нейното движение започне политически преход, американските компании във Венецуела могат да очакват още по-голямо богатство – 1,7 трилиона долара за 15 години. Всичко това сочи, че опозицията иска подкрепа от САЩ, за да се завърне в страната и да смени Мадуро на власт.

Икономическият съветник на Мачадо - Сари Леви, е заявил, че инвестиционните сделки, предложени от Мадуро, никога няма да се осъществят без демокрация, върховенство на закона и индивидуални свободи.

Венецуела в момента произвежда около един милион барела петрол на ден, което е спад от около три милиона от момента, когато Чавес дойде на власт. По-голямата част от износа отива за Китай, с изключение на около 100 000 барела на ден, които американският енергиен гигант Chevron продава на Съединените щати.

Повечето експерти са съгласни, че Венецуела би могла бързо да увеличи производството на петрол с голяма инжекция от чуждестранен капитал, макар че мненията им се разминават по въпроса дали това е постижимо при сегашното правителство.

