Марко Рубио разговаря с Андрей Гюров: Какво са обсъждали?

Служебният премиер Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който благодари на България за подкрепата ѝ при евакуацията на американски граждани и дипломати от Близкия изток, съобщиха от Министерския съвет. Марко Рубио е изразил признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната, включително закупуването на американско оборудване.

Отчетена е била и подкрепата за Вертикалния коридор, който създава възможности за износ на втечнен природен газ от САЩ и ще осигури алтернативен източник на газ за Европа. „Българският премиер запозна американския държавен секретар с важността на безпрепятственото продължаване на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ при стриктно спазване на действащия санкционен режим, за да се гарантира стабилността на енергийния пазар“, обявиха още от правителствения пресцентър.

В областта на ядрената енергетика двамата са поставили фокус върху необходимостта от осигуряване на доставки на ядрено гориво от алтернативни източници.