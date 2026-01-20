Медийна републиканска емблема в САЩ: Анексирането на Гренландия е скъпа и ненужна идея

Настоящата реторика около Гренландия е контрапродуктивна. Вместо да внушава, че Съединените щати могат да анексират острова, Вашингтон трябва да отвори вратата за сътрудничество в областта на сигурността и инвестиции в Гренландия, което ще бъде от полза и за двете страни в дългосрочен план, пише National Interest.

Поддръжниците на анексирането на Гренландия изтъкват три основни интереса на САЩ в Арктика, но никой от тях не изисква анексиране на острова. Първо, поради глобалното затопляне Арктика се превръща във важен търговски и военен маршрут и Вашингтон не бива да позволява на съперничещи си велики сили да установят кордон за сигурност около тези маршрути. Второ, в ерата на консолидация на високотехнологични вериги за доставки, САЩ се нуждаят от стабилно доставяне на редкоземни елементи и, по-общо, от критични минерали, особено по време на криза. И накрая, САЩ се нуждаят от работни места и инвестиционни възможности. Още: Гренландски политик: Знаем какво е станало с коренното население на Америка, и ние сме хора с различен цвят на кожата (ВИДЕО)

От гледна точка на сигурността Гренландия е важна, макар и не критична, за предотвратяване на доминирането на противник в Арктика. Нараства интересът на Китай и Русия (макар и не изразен в способности) към доминиране на арктическите търговски пътища и създаване на по-голямо военно присъствие там. За да се възпре това, са налични множество възможности, включително бързо разширяване на капацитета и операциите на съществуващата американска база в Питуфик и преместване на американски войски от континентална Европа и базиране на необходимото за Арктика.

ВМС на САЩ в момента имат несравнимо присъствие в Арктика и Северно море и нищо не подсказва, че тази динамика ще се промени скоро. Ако изглежда вероятно да се промени, НАТО вече е в уникална позиция да защитава Северния Атлантик, който на практика е американско езеро, срещу всяка възникваща заплаха от страна на велики сили.

Идеята, че Китай може да поддържа имперско присъствие в Арктика, противоречи на военната логика. Китайските морски комуникационни линии от съществуващите му бази до Арктика биха били незащитени. По време на последната ера на войната между велики сили в региона, САЩ бързо установиха присъствие в Гренландия, за да противодействат на нацистка Германия. Това стана безспорно поради близостта на Гренландия до бреговата линия на САЩ и множеството фронтове, на които Германия се сражаваше през цялата война. Тази динамика не се е променила. Още: Пекин към Тръмп: Спри да използваш "китайската заплаха" за егоистичните си цели (ВИДЕО)

Що се отнася до редкоземните елементи и критичните минерали, почти сигурно е, че в Гренландия има по-малко, отколкото изглежда на пръв поглед. Няколко наистина редки елемента, като тербий, итрий и други, са смесени с далеч по-разпространени, като медта, за да изглежда Гренландия като Елдорадо. Находищата на редкоземни елементи в Гренландия все още са до голяма степен недоказани и прекомерно скъпи за добив от земята, въпреки че с повече време и технологичен напредък те биха могли да бъдат извлечени.

Както един анализатор каза, има "толкова много проекти за редкоземни елементи, че ако ги класирате по изпълнимост до неосъществимост, проектът на Гренландия ще бъде в долната четвърт". Проблемът с редкоземните елементи е най-вече в преработката, а не в добива.

Инвестициите и работните места са единствените други сериозни съображения, но пазарът може да се справи и с това. Предвид стратегическото значение на Гренландия, правителството трябва да насърчи частните фирми да обмислят инвестиции в Гренландия, вместо да харчат пари, които правителството не трябва да прави. Още: Украйна вече не е тема №1 в Давос, Тръмп зарадва Путин

Съществува обаче по-конструктивен път, който би се отдалечил от реториката относно териториалните придобивания, основавайки бъдещата политика на търпение, благоразумие и уважение към съществуващите споразумения за суверенитет, като същевременно участва в това, което Америка исторически прави най-добре: доларовата дипломация. Това би увеличило вероятността подходът на настоящата администрация да бъде разглеждан като далновиден от гледна точка на историята.

Правителството на САЩ би могло да сформира двупартиен комитет, който да проучи интереса сред американците към инвестиции в Гренландия, включително заинтересовани страни от корпоративния сектор, желаещи да инвестират в риболов, хотелиерство, туризъм и минно дело.

Комитет би трябвало също така да вземе предвид мненията на заинтересованите страни по въпроси, свързани със сигурността, критичните минерали и инвестициите, и да представи публично своите констатации. Новата структура би могла да идентифицира потенциални инвестиции, които биха засенчили всякакви конкурентни инвестиции от ЕС или Китай и от своя страна биха променили икономическия и последващия политически климат на Гренландия, без да рискуват живота на американец или датчанин. Още: Тръмп с писмо до Норвегия? Щом не ми дадохте Нобеловата награда, вече не мисля за мир

Анексирането на Гренландия е скъпа политика, изградена по прищявка. Няма много основания да се счита, че сигурността на САЩ, сега или в бъдеще, се основава на „притежаването“ на острова. Съответно, администрацията трябва да забави темпото и да закотви политиката си в реализъм, а не в аморфни желания за териториално разширение.

Автори: Джъстин Логан и Сумантра Майтра за National Interest

Превод: Ганчо Каменарски