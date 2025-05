Мегасделки и суровини: Какво всъщност поиска Тръмп от Саудитска Арабия?

Във фокуса на пътуването на американския държавен глава до Саудитска Арабия е темата, в която Доналд Тръмп се чувства най-комфортно - бизнес сделките. "Това е неговата зона на комфорт. Домакините му ще бъдат щедри и приятелски настроени, с желание да сключат сделки", казва пред АРД Джон Алтърман, експерт по Близкия изток в Центъра за стратегически и международни изследвания. "Те ще го ласкаят, няма да го критикуват и ще се отнасят към членовете на семейството му като към бивши и бъдещи бизнес партньори.”

В началото на първия си мандат Тръмп избра Саудитска Арабия да е дестинацията на първото му голямо пътуване в чужбина. През 2017 г. в Рияд Тръмп говори за ангажименти за инвестиции в размер на "стотици милиарди долари" в Съединените щати, със съответните нови работни места, припомня АРД. този път се твърди, че цифрите са още по-космически. Тръмп твърди, че преди пътуването е казал на саудитците: "Вие станахте още по-богати, ние всички остаряхме. Ще дойда, ако платите един трилион долара, един трилион долара на американските компании", припомня "Дойче веле".

