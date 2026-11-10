Иран е виновен за атаките срещу хладилници: Франция официално го обяви (ВИДЕО)

Подразделение, свързано с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, стои зад кибератаката срещу хладилно оборудване във френски супермаркети в нощта на 12 октомври. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро. Той нарече атаката "безпрецедентна по мащаб и агресивност", обяви и, че иранският посланик е бил призован в министерството и обеща да поиска санкции на ниво ЕС. По думите на Баро, това е първа такава атака на френска територия и е заплаха за всички граждани на Франция.
France accuses Iran of cyberattack targeting refrigeration systems at hundreds of supermarkets French Foreign Minister Jean-Noël Barrot said the attack on the night of October 12 was carried out by a unit linked to Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Paris has summoned the Iranian ambassador and intends to push for EU sanctions. Over the past month, supermarket refrigeration systems in nine European countries and several blood banks in France have also been targeted by cyberattacks.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
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Според разследващите във Франция, IP адресите и активността на фарси по отношение на атаките сочат към Иран. Парижката прокуратура е образувала дело и е поискала международни заповеди за арест на лидера на иранската хакерска група "Шахид Кавех" и двама от неговите заместници.
Хладилни системи в супермаркети в девет европейски страни, както и няколко кръвни банки във Франция, бяха атакувани в рамките на един месец. Проруските хакерски групи Noname057(16) и Z-Pentest Alliance по-рано поеха отговорност, но по-късно изтриха публикациите, с които го правят.
Не само във Франция обаче имаше такива атаки и информация, че са извършвани. Засега подведени под отговорност пред съд за тях няма.
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