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Иран е виновен за атаките срещу хладилници: Франция официално го обяви (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 6:36 часа 835 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран е виновен за атаките срещу хладилници: Франция официално го обяви (ВИДЕО)

Подразделение, свързано с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, стои зад кибератаката срещу хладилно оборудване във френски супермаркети в нощта на 12 октомври. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро. Той нарече атаката "безпрецедентна по мащаб и агресивност", обяви и, че иранският посланик е бил призован в министерството и обеща да поиска санкции на ниво ЕС. По думите на Баро, това е първа такава атака на френска територия и е заплаха за всички граждани на Франция.

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Според разследващите във Франция, IP адресите и активността на фарси по отношение на атаките сочат към Иран. Парижката прокуратура е образувала дело и е поискала международни заповеди за арест на лидера на иранската хакерска група "Шахид Кавех" и двама от неговите заместници.

Хладилни системи в супермаркети в девет европейски страни, както и няколко кръвни банки във Франция, бяха атакувани в рамките на един месец. Проруските хакерски групи Noname057(16) и Z-Pentest Alliance по-рано поеха отговорност, но по-късно изтриха публикациите, с които го правят.

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Не само във Франция обаче имаше такива атаки и информация, че са извършвани. Засега подведени под отговорност пред съд за тях няма.

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Франция Иран хакерска атака хакерски атаки хладилници
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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