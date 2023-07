Мъск: Скуката не е грях на Twitter

"Каквито и грехове да има тази платформа, скуката не е един от тях", е написал Мъск.

Мъск купи социалната медийна платформа за 44 млрд. долара през октомври миналата година. Наскоро стана ясно, че Twitter е загубил около половината от приходите си от реклама. ОЩЕ: Мъск: Twitter е загубил половината от приходите си от реклама

Whatever sins this platform may have, being boring is not one of them