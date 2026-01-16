На среща с Тръмп: Мария Корина Мачадо му подари медала си от Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

Венецуелската нобелова лауреатка за мир Мария Корина Мачадо заяви след срещата си в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп, че тя е протекла много добре и е била страхотна, предаде Ройтерс. Срещата беше под формата на обяд при закрити врата. Мачадо каза, че по време на срещата е подарила на Тръмп медала, който заедно с удостоверение и парична сума се връчва на лауреатите на Нобеловата награда за мир, но не отговори на въпросите на репортерите дали той е приел подаръка.

Още: Тръмп очаква Мачадо да му подари своята Нобелова награда. Норвежкият комитет предупреди, че не става

"Подарих на Тръмп Нобеловата награда за мир. Народът на Боливар връща на наследника на Вашингтон медал, медала на Нобеловата награда за мир, за признанието на неговата уникална отдаденост към нашата свобода", каза Мачадо.

Venezuelan Opposition Leader María Corina Machado:



I presented Trump the Nobel Peace Prize.



The people of Bolivar are giving back to the heir of Washington a medal, the medal of the Nobel Peace Prize, for the recognition of his unique commitment to our freedom. pic.twitter.com/EVm93lPTV5 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Жестът изглежда е част от усилията на лидерката на венецуелската опозиция да си осигури влияние върху бъдещото развитие на страната си, посочва Ройтерс. Тръмп открито изразяваше желанието си да получи наградата, преди Мачадо да я получи миналия месец. Норвежкият Нобелов институт неотдавна заяви, че наградата не може да бъде прехвърляна, споделяна или отменяна.

Още: САЩ конфискуваха шести санкциониран танкер, нарушил блокадата на Тръмп за Венецуела (ВИДЕО)

Малко преди срещата говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви, че оценката на президента на САЩ Доналд Тръмп за венецуелската обществена подкрепа за Мачадо остава в сила, предаде Ройтерс. След залавянето на Николас Мадуро от американски специални сили Тръмп заяви, че Мачадо няма голяма обществена подкрепа в родината си, а американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че голяма част от венецуелската опозиция вече живее извън страната.

Още: Георги Милков: Тръмп е като брокер на недвижими имоти, гледа на света като на нова територия в столичен квартал

Според Уол Стрийт Джърнал, Мачадо се е надявала на по-сериозна подкрепа за себе си и смяна на режима във Венецуела, но вместо това Тръмп е дал знак за сътрудничество с действащата президентка Делси Родригес, която бе вицепрезидент на заловения Мадуро. Така Мачадо и нейните съюзници за момента не успяват да пренасочат политиката на САЩ към политически промени, тъй като изглежда Тръмп изглежда по-склонен да си осигури стабилност и икономически сделки.

И на влизане, и на излизане от Белия дом Мачадо днес беше посрещната от свои поддръжници, като тя дори прегърна някои от тях. Множеството скандираше името й и развяваше венецуелски знамена, а Мачадо им благодари.

Още: Кризата във Венецуела: Тръмп ще се срещне с опозиционната активистка Мария Корина Мачадо

По-късно днес опозиционната лидера ще се срещне в Конгреса с американски сенатори. Посещението ѝ във Вашингтон съвпадна с подготовката на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която доскоро беше номер две в управлението на Мадуро, да произнесе първата си реч за състоянието на нацията.