Гроздето е кисело: Тръмп не спира да бълнува за Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

"Човекът (Мария Корина Мачадо), който всъщност спечели Нобеловата награда (за мир), ми се обади и каза, че я приема в моя чест, защото наистина съм я заслужавам. Много мило. Все пак не казах: "Дай ми я тогава". Може би щеше, беше много мила. Помагах ѝ по пътя към победата - оказах много помощ на Венецуела. И може да се каже, че я дадоха (за направеното) през 2024 година, а тогава още се състезавах да спечеля втори мандат. Щастлив съм, защото спасих милиони животи" - така американският президент Доналд Тръмп показа, че Нобеловата награда за мир определено му е фикс идея.

Припомняме, че Мачадо вече посвети наградата си публично на Тръмп, но след като я посвети на венецуелския народ, а освен това благодари за неговата и на САЩ подкрепа. Мачадо е първата жена-политически лидер във Венецуела, която открито се противопостави на автократичния режим на Николас Мадуро - Още: Спечелилата Нобеловата награда за мир я посвети на Тръмп и народа на Венецуела

Тръмп е добре здравословно

В пика на обсесията на американския президент за наградата, излязоха и резултатите от неговия традиционен преглед. Според заключението, Тръмп е толкова добре със сърцето, че все едно е 14 години по-млад (сега е на 79 години). Съответно, няма нужда да се налагат каквито и да е ограничения в дневния му ред и в работата му.

И още - Тръмп е бил ваксиниран срещу грип, както и срещу Ковид, с бустерна ваксина. А за синините по ръката обяснението се поддържа - "раздразнение на кожата" заради прекомерно ръкостискане.

Какво е положението с психиката не се уточнява, поне в резюмето.

