Войната в Украйна:

Поредна стрелба с повече от един убит в САЩ (ВИДЕО)

11 октомври 2025, 21:24 часа 388 прочитания 0 коментара
Поредна стрелба с повече от един убит в САЩ (ВИДЕО)

Пореден случай на масова стрелба в САЩ - този път в Мисисипи. Четирима души са убити, а най-малко 12 други са ранени, съобщава CBS.

Още: По време на служба: Нападение със стрелба в мормонска църква в САЩ (СНИМКИ)

Стрелбата е станала в Лиланд, близо до местно училище, където е трябвало да се проведе футболен мач същата вечер. Огънят е открит на централната улица на градчето, в което постоянните жители са само 4000 души, а не на територията на самото училище.

Властите разследват инцидента. Все още няма арестувани заподозрени. Според кмета на градчето Джон Лий, това е просто "безсмислен изблик на насилие" и се е случил, защото има прекалено голямо и лесно разпространение на огнестрелно оръжие.

Още: Вътрешен тероризъм: ФБР разследва стрелбата в училище в Минеаполис (ВИДЕА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Мисисипи огнестрелно оръжие масова стрелба
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес