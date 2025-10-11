Поредна стрелба с повече от един убит в САЩ (ВИДЕО)

Пореден случай на масова стрелба в САЩ - този път в Мисисипи. Четирима души са убити, а най-малко 12 други са ранени, съобщава CBS.

Стрелбата е станала в Лиланд, близо до местно училище, където е трябвало да се проведе футболен мач същата вечер. Огънят е открит на централната улица на градчето, в което постоянните жители са само 4000 души, а не на територията на самото училище.

Властите разследват инцидента. Все още няма арестувани заподозрени. Според кмета на градчето Джон Лий, това е просто "безсмислен изблик на насилие" и се е случил, защото има прекалено голямо и лесно разпространение на огнестрелно оръжие.

