Войната в Украйна:

Най-известният американски агент на КГБ умря

07 януари 2026, 13:11 часа 497 прочитания 0 коментара
Най-известният американски агент на КГБ умря

Най-известният американски шпионин на КГБ Олдрич Еймс е починал в затвора, където излежаваше доживотна присъда. Информацията беше оповестена от Федералното бюро за затворите в САЩ. Еймс е бивш агент на ЦРУ, който обаче предава САЩ и дълги години работи за КГБ, като изнася ценна информация, особено за американски агенти на територията на СССР.

Еймс е починал на 84 години, като не се казва каква точно е причината за смъртта му.

Олдрич Еймс е арестуван през февруари 1994 г. Той се признава за виновен и е осъден на доживотен затвор без право на замяна. Разследващите установяват, че дейността му е компрометирала повече от 100 операции на американското разузнаване и е разкрила самоличността на над 30 агенти на съветска територия, работещи за Запада. Според американските разузнавателни агенции, информацията, която е предал, е довела до смъртта на най-малко 10 източника на ЦРУ.

Още: 7 години затвор: Осъдиха британец - пишман руски шпионин

Еймс започва да сътрудничи със съветското разузнаване през 1985 г., като предоставя на КГБ имената на американски агенти срещу първоначална такса от 50 000 долара. В досието по делото се посочва, че кодовото му име в архива на КГБ е "Камбана". За 9 години шпионаж, по негово собствено признание, той е спечелил приблизително 2,5 милиона долара.

Какво го издава - Еймс харчи парите за скъп начин на живот: той купува къща за 540 000 долара, спортна кола Jaguar, пътува и прави големи покупки. Междувременно, според разследващите, официалната му заплата в ЦРУ не е надвишавала 70 000 долара годишно. Американските власти посочват, че дългове и финансови проблеми са мотивирали шпионажа му.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Олдрич Еймс започва кариерата си в ЦРУ през 1962 г. и служи над 30 години. През годините той заема длъжности, свързани с анализ и оперативна работа срещу СССР, като в крайна сметка оглавява съветския отдел за контраразузнаване.

Още: "ГУГИ": Русия шпионира НАТО от потънал преди десетилетия ферибот, сочи мащабно разследване на немски журналисти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
СССР Русия руски шпионаж Олдрич Еймс
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес