Най-известният американски агент на КГБ умря

Най-известният американски шпионин на КГБ Олдрич Еймс е починал в затвора, където излежаваше доживотна присъда. Информацията беше оповестена от Федералното бюро за затворите в САЩ. Еймс е бивш агент на ЦРУ, който обаче предава САЩ и дълги години работи за КГБ, като изнася ценна информация, особено за американски агенти на територията на СССР.

Еймс е починал на 84 години, като не се казва каква точно е причината за смъртта му.

Олдрич Еймс е арестуван през февруари 1994 г. Той се признава за виновен и е осъден на доживотен затвор без право на замяна. Разследващите установяват, че дейността му е компрометирала повече от 100 операции на американското разузнаване и е разкрила самоличността на над 30 агенти на съветска територия, работещи за Запада. Според американските разузнавателни агенции, информацията, която е предал, е довела до смъртта на най-малко 10 източника на ЦРУ.

Еймс започва да сътрудничи със съветското разузнаване през 1985 г., като предоставя на КГБ имената на американски агенти срещу първоначална такса от 50 000 долара. В досието по делото се посочва, че кодовото му име в архива на КГБ е "Камбана". За 9 години шпионаж, по негово собствено признание, той е спечелил приблизително 2,5 милиона долара.

Какво го издава - Еймс харчи парите за скъп начин на живот: той купува къща за 540 000 долара, спортна кола Jaguar, пътува и прави големи покупки. Междувременно, според разследващите, официалната му заплата в ЦРУ не е надвишавала 70 000 долара годишно. Американските власти посочват, че дългове и финансови проблеми са мотивирали шпионажа му.

Олдрич Еймс започва кариерата си в ЦРУ през 1962 г. и служи над 30 години. През годините той заема длъжности, свързани с анализ и оперативна работа срещу СССР, като в крайна сметка оглавява съветския отдел за контраразузнаване.

