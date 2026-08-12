"Нещата се объркаха, свикнала съм да водя": Световната ни шампионка на троен скок за очакванията, които я зареждат

17-годишната сензация Виктория Ангелова, която спечели златото в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години, заяви, че пътят към титлата е бил нетипично труден за нея.

Тя преживя истинска драма, след като се класира на косъм за финала с последния опит в квалификациите, а след това, след по-слаби първи скокове, успя да грабне титлата едва с последния си скок.

"Свикнала съм да водя"

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Ангелова не може да си обясни нито защо е започнала състезанието по-слабо, нито как се е събрала за шампионския си опит.

"Не знам как се събрах, никога не ми се е случвало да попадам в такава ситуация. И квалификациите, и финалът тръгнаха неспокойно за мен. Никога не съм изпитвала такива емоции - винаги опитите ми са били хубави и стабилни, винаги съм била водачка. Но сега нещата се объркаха, не беше това планът. Но се събрах, казах си, че това ми е последният шанс за медал", сподели тя.

"След четвърти - пети опит се бях разочаровала вътрешно, но явно не е повлияло", допълни лекоатлетката.

Източник: Getty Images

Тя обяви, че се чувства мотивирана от това, че България има история в тази дисциплина.

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Интересното за Ангелова е, че преди да се ориентира окончателно към тройния скок, тя е тренирала и други скокови дисциплини, както и 100 метра с препятствия. Тя стига до леката атлетика след като преминава през няколко спорта, включително плуване и гимнастика.

Ангелова тренира в Атина с треньора си Георги Помашки, който заяви, че тя е надминала всички негови очаквания.

Целите й са да продължава в същия дух и да се развива.

По отношение на това, че българите товарим големите си спортисти с очаквания, младата спорта надежда заяви, че този натиск не я притеснява особено.

"Щастлива съм от това, не ме товари. По-скоро е зареждаща емоция, но да, малко тежи", коментира тя.