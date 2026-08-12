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На километри от българската граница: Инцидент с товарен вагон с течно гориво

12 август 2026, 9:55 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На километри от българската граница: Инцидент с товарен вагон с течно гориво

Товарен вагон, съдържащ течно гориво, дерайлира на гара в Северна Гърция във вторник, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал на станция Ейдомени близо до Килкис (бел. ред Кукуш). Пожарникари са били извикани на мястото, но не е съобщено за опасност от пожар, преливане на гориво или теч.  Няма съобщения за пострадали хора. Инцидентът е в процес на разследване, пише още гръцкото издание.

Подобни инциденти в региона

Припоимняме, че през януари цистерни с фосфорна киселина паднаха от релсите на железопътната линия Ниш-Зайчар. Става въпрос за пет цистерни. Те са излезли от релсите между жп гарите Матеевац и Свърлиг, близо до село Врело.

„Железопътна инфраструктура“ съобщава, че нито една от цистерните не се е преобърнала и че няма хора, застрашени от опасност. Движението би трябвало да бъде установено до довечера, съобщават от дружеството.Подобен инцидент имаше и през декември 2022 г. в Сърбия, когато цистерна с фосфорна киселина дерайлира край Зайчар. Това се случи на наскоро реконструираната железопътна линия Зайчар - Княжевац. Тогава цистерната също не се беше разляла.

Най-тежкият инцидент с цистерна в Сърбия беше преди четири години, когато товарен влак, превозващ амоняк, дерайлира в Източна Сърбия. Десетки хора бяха интоксикирани в резултат на изтичането на товара, произшествието затвори и важен международен път. ОЩЕ: Цистерни с фосфорна киселина дерайлираха в Сърбия

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Гърция товарен влак Северна Гърция дерайлирал влак
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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