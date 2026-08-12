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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 12 август 2026

12 август 2026, 9:10 часа 725 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 12 август 2026

В средата на седмицата феновете на спорта ще имат възможност да се насладят на много и интересни събития. Клубният футбол на най-високо ниво се завръща с гръм и трясък с мача за Суперкупата на УЕФА между носителят на Шампионска лига ПСЖ и победителят в Лига Европа - Астън Вила. След медала на Божидар Саръбоюков родните представители продължават да се борят за отличията на Европейското по лека атлетика. Феновете на снукъра, плуването и тениса също няма да останат разочаровани на 12 август.

Спортна ТВ програма на 12 август  

09:00 Снукър: Чайна оупън, втори кръг - Евроспорт 1

10:30 Плуване, Европейско първенство - БНТ 3

12:30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - трети ден - Евроспорт 1, БНТ 3

15:30 Снукър: Чайна оупън, втори кръг - Евроспорт 1

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21:00 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - трети ден - Евроспорт 1, БНТ 3

22:00 Футбол: ПСЖ - Астън Вила, Суперкупа на Уефа - МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

01:00 Тенис, турнир в Монреал - МАХ Спорт 1

03:30 Футбол: Крузейро - Фламенго - МАХ Спорт 4

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Лека атлетика УЕФА снукър
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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