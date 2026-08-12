Над 1000 дка гора унищожи пожарът в Сакар

Около 1300 декара, от които 1000 декара смесена гора, е засегнал пожарът край тополовградското село Българска поляна в Сакар планина, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Като цяло пожарът е локализиран, но остава едно активно огнище, по което огнеборците продължават работа. Шест екипа пожарникари са останали да дежурят през нощта в района. БТА припомня, че пожарът възникна вчера в ранния следобед в сухи треви край Българска поляна. Още: Пиротехника запали огромен пожар край Дубровник (ВИДЕО)

По-късно заместник-кметът на Тополовград Харамби Мочев съобщи, че огънят е обхванал по-голям периметър и е навлязъл в горски масив, като фронтът му се е разраснал към съседни села. Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база се включи в гасенето заедно с 11-те команди огнеборци. Снощи пожарът бе овладян. Заради екстремния риск от бързоразвиващи се пожари в област Хасково, свързан с очакваните високи температури и силен вятър, от 11 до 14 август е в сила червен код за пожароопасност. Още: Гори гората над Свети Влас