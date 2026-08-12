Пълна ТВ програма на българите на Европейското по лека атлетика 2026 в Бирмингам (ОБНОВЕНА)

България ще бъде представена от шестима състезатели на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам. Голямата надежда за отличие е националният рекордьор в скока на дължина Божидар Саръбоюков, но сериозни амбиции имат и двете ни представителки в тройния скок - Габриела Петрова и Александра Начева. Българското участие се допълва от спринтьорите Христо Илиев и Кристен Радуканова, както и от маратонката Маринела Нинева.

Кога и къде да гледаме българските атлети на Европейското първенство за мъже и жени 2026

Шампионатът ще се проведе между 10 и 16 август на стадион "Александър" в Бирмингам. Това ще бъде първото Европейско първенство по лека атлетика за мъже и жени, организирано във Великобритания. Надпреварата ще бъде излъчвана пряко в България по БНТ 1 и БНТ 3, както и онлайн на сайта на обществената телевизия. Шампионатът ще се излъчва и в ефира на Евроспорт. Всички посочени по-долу часове са в българско време.

Божидар Саръбоюков - скок на дължина

Божидар Саръбоюков пристига в Бирмингам като един от водещите претенденти за медал. Българинът подобри националния рекорд в скока на дължина до 8.49 метра, спечели бронз на Световното първенство в зала в Торун и постигна историческа първа победа за България при мъжете в Диамантената лига.

През 2025 година той стана европейски шампион в зала, а на открито спечели сребро на Европейското първенство до 23 години и завърши пети на Световното първенство в Токио. В Бирмингам Саръбоюков ще срещне част от най-силните скачачи в света, сред които олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу и италианецът Матия Фурлани.

Габриела Петрова и Александра Начева - троен скок

България ще има две представителки в женския троен скок. Най-опитният състезател в отбора е Габриела Петрова, която има европейско сребро на открито от Прага 2015. През настоящия летен сезон тя спечели националната титла с 14.37 метра, както и призови класирания на силни международни турнири в Атина и Есен.

Александра Начева завърши осма на Световното първенство в зала в Торун с 14.05 метра. През юли тя спечели клубния шампионат на Турция с 14.35 метра, изравнявайки личния си рекорд. Резултатите на водещите състезателки са близки, което прави битката за място във финала изключително отворена.

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Христо Илиев - 100 метра

Христо Илиев направи впечатляващ пробив през 2026 година. В рамките на няколко седмици той подобри три пъти националния рекорд на 60 метра, като го свали до 6.51 секунди. През летния сезон Илиев пробяга 100 метра за 10.05 секунди, но резултатът не беше признат за национален рекорд заради по-силен от допустимото попътен вятър. Българинът стана и балкански шампион с 10.25 секунди. В Бирмингам той ще направи дебют на европейско първенство на открито при мъжете.

Кристен Радуканова - 200 метра

Кристен Радуканова ще участва за първи път на Европейско първенство при жените. Тя спечели националната титла на 200 метра през 2026 година с 24.21 секунди, а на 100 метра завоюва бронзов медал. Радуканова има общо 16 национални титли, но в Бирмингам ще се изправи пред най-сериозното предизвикателство в кариерата си. Основната ѝ цел ще бъде да подобри личния си резултат и да се пребори за преминаване на първия кръг.

Маринела Нинева - маратон

Маринела Нинева ще запише второто си участие на Европейско първенство. През 2022 година в Мюнхен тя се класира на 45-о място с 2:45:40 часа. През 2026 година състезателката от Дряново стана национална шампионка както в полумаратона, така и в маратона. Тя спечели маратона на Варна с резултат 2:42:09 часа, като в Бирмингам ще преследва най-доброто си постижение за сезона, а при подходящо развитие – и личен рекорд.

Маратонът ще се проведе по осем обиколки на петкилометрово трасе в центъра на Бирмингам. Стартът и финалът ще бъдат на площад "Виктория".

Пълната програма на българското участие на Европейското по лека атлетика в Бирмингам

Дата Час Атлет Дисциплина Фаза Излъчване 10 август 13:30 Божидар Саръбоюков Скок дължина Квалификация БНТ 3 10 август 21:55 Габриела Петрова, Александра Начева Троен скок Квалификация БНТ 1/БНТ 3 11 август 13:15 Христо Илиев 100 м Серии (не се класира) БНТ 3 11 август 22:16 Божидар Саръбоюков* Скок дължина Финал БНТ 1/БНТ 3 12 август 13:40 Кристен Радуканова 200 м Серии БНТ 3 12 август 22:20 Кристен Радуканова* 200 м Полуфинали БНТ 1/БНТ 3 13 август 21:40 Петрова/Начева Троен скок Финал БНТ 1/БНТ 3 13 август 23:50 Кристен Радуканова* 200 м Финал БНТ 1/БНТ 3 16 август 09:30 Маринела Нинева Маратон Финал БНТ 3

* При успешно преминаване на предишната фаза.