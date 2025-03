Намеренията на САЩ за Украйна плюс заплахи към Путин: Антуражът на Тръмп действа (ВИДЕО)

"Трябва да се запитаме дали е в наш национален интерес, реалистично ли е – говорихме с европейците и украинците затова – ще изтикаме ли всеки руснак от всеки сантиметър украинска земя, включително Крим? Каква беше стратегията на администрацията на Байдън – да ви подкрепяме колкото е необходимо, независимо от времевия период, което всъщност е безкрайно и губим стотици хиляди животи за месеци и може да ескалира до Третата световна война? Можем да говорим какво е правилно и грешно, можем също да говорим за реалността на терен. Това правим – говорим за реалността на терен чрез дипломация". Това заяви в интеревю за ABC Майк Уолц, съветникът по националната сигурност на Белия дом.

Уолц изрично подчерта в интервюто, че американците са чули следното от руския диктатор Владимир Путин – той абсолютно обмислял примирие. Но съветникът на Тръмп каза и друго – ще има "някакви териториални отстъпки за бъдещи гаранции за сигурност за Украйна".

Още: Зеленски: Путин не иска мир, трябва да засилим натиска над Русия (ВИДЕО)

❗️ U.S. National Security Advisor Waltz questioned whether driving Russia out of every inch of Ukrainian land, including Crimea, aligns with national interests. He was responding to a question about Ukraine ceding territory in a peace deal—naturally, he blamed Biden for… pic.twitter.com/Q9jiAjWDCT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 16, 2025

Източник: ABC

"Ако Путин мами Тръмп, ще съжалява"

Думите са на сенатора-републиканец Линдзи Греъм – в поредно интервю, в което отново републиканец обяснява как Тръмп е единственият човек, който може да постигне мир в Украйна. Според Греъм, Тръмп може да убеди Путин да седне на масата на преговорите за мир, да има примирие и да се спрат убийствата - Още: Русия потвърди: Подготвя се среща между Путин и Тръмп (ВИДЕО)

If Putin manipulates Trump, he’ll regret it," said Senator Lindsey Graham pic.twitter.com/0rFuYATwzK — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2025

Междувременно, пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стивън Уиткоф, който изведнъж се превърна на практика в пратеник за Украйна, обясни пред CNN, че Украйна и Русия са по-близо по отношение на бъдещ мир, отколкото допреди десетина дни. Припомняме, че излезе информация и, че Тръмп и Путин ще проведат телефонен разговор следващата седмица. Уиткоф обаче призна, че текат дискусии с Украйна, с европейски държави (Франция, Великобритания, Норвегия, Финландия), защото "четирите региона са критично важни" - той визираше Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, украински земи, които Русия присъедини с незаконни и лъжливи референдуми. Уиткоф така и не призна, че Путин иска като червена линия тези земи да бъдат признати за руски от международната общност – а други негови червени линии са да се спре западната военна помощ за Украйна, както и да бъде критично намалена украинската армия като големина и сила, плюс украинските части в Курска област изцяло да се предадат: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Trump envoy Witkoff, post-Moscow, says U.S. negotiators will meet the Ukrainian team separately, and also the Russians, this week to seek peace. He claims Putin backs Trump’s vision, with a Trump-Putin call possible next week. pic.twitter.com/wfJcgvxshJ — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2025

"Путин не иска мир"

Финландският президент Александър Стуб обаче напомни – Путин не иска мир, той иска да унищожи и подчини Украйна, това не се е променило. Какво е решението – Стуб го повтори отново, както и много други политици: Да въоръжим Украйна до зъби и да продължим със санкциите срещу Русия, за да принудим Путин истински да търси мир.

„Не подценявайте възможностите на Тръмп да договори сделка. Сигурен съм, че много неща ще се случат през следващите дни, сигурен съм и, че вървим в правилната посока. Не смятам, че Путин трябва да си играе с Тръмп“, добави Стуб.

Макрон: Путин няма думата за европейски войници в Украйна. Руски лъжи за Суджа, руски псувни по Кремъл и нова украинска ракета (ОБЗОР - ВИДЕО)

⚡️President of Finland Stubb Wants to Arm Ukraine to the Teeth!



The President of Finland has given bleak forecasts — Alexander Stubb believes that the chances for a ceasefire in Ukraine are extremely low.



"Putin doesn't want peace," he declared in an interview with BBC.… pic.twitter.com/epmuwqbQdA — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025