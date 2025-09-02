"Не съм чувал за това": Тръмп коментира теориите за влошеното му здраве

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не е разбрал за слуховете, циркулиращи в интернет през уикенда, че е починал. „Не, всъщност бях много активен през уикенда, не съм чувал за това, което е доста сериозно“, каза Тръмп във вторник. Това бе първото му публично изявление пред репортери от седмица насам, което и донякъде подхрани теориите за влошеното му здраве.

Тръмп заяви, че е чувал за общите опасения за неговото здраве, но не и за спекулациите, че е починал. „Знам, че хората се питаха: „Добре ли е? Как се чувства? Какво му има?“ Тръмп заяви, че е бил активен през дългия уикенд по случай Деня на труда, през който всеки ден е ходил на голф игрището си във Вирджиния, и отбеляза, че в петък е дал интервю за Daily Caller. „Това е и по-дълъг уикенд, знаете, уикендът на Деня на труда. Бих казал, че много хора знаят, че бях много активен този Ден на труда. Чух за това, но не до такава степен“, заяви Тръмп.

Той също така се похвали с дългите си публични изяви през миналата седмица, сред които и заседание на кабинета, което продължи повече от три часа. „Миналата седмица дадох много пресконференции, всичките успешни. Те минаха много добре, както и тази минава много добре. А след това не дадох нито една в продължение на два дни и те казаха: „Сигурно има нещо нередно с него.“ Байдън не даваше пресконференции в продължение на месеци“, каза Тръмп.

