Неочаквано: Американският самолетоносач „Джералд Форд“ отплава от Крит

27 март 2026, 18:42 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Неочаквано: Американският самолетоносач „Джералд Форд“ отплава от Крит

Американският самолетоносач „Джералд Форд“, който пристигна в базата Суда на гръцкия остров Крит за ремонт след пожар на борда в понеделник, неочаквано е отплавал вчера за хърватското пристанище Сплит, съобщават гръцките медии. Според локалния критски информационен портал „Ханя Нюз“ „Джералд Форд“ е напуснал Суда вчера сутринта.

Още: Пожар избухна на най-големия самолетоносач на САЩ и в света - в "най-мокрото" помещение

Хърватски медии, цитирани от гръцката редакция на Си Ен Ен, съобщават, че разрешението за влизането на самолетоносача в хърватски води е било дадено от правителството в Загреб на закрито заседание вчера. Телевизия Скай коментира, че решението за преместването на самолетоносача в Сплит е свързано вероятно и с обществената атмосфера на Крит, където са планирани различни публични прояви срещу войната в Иран.

Още: След пожара: Най-големият американският самолетоносач се завръща от Близкия изток в Гърция

Самолетоносачът беше изпратен в Близкия изток за участие във военните действия срещу Иран. Според официалната информация обаче на 12 март в пералното помещение на самолетоносача е избухнал пожар, който се е разпространил по вентилационната система. Необходими са били няколко часа за овладяване на огъня. Двама души са били ранени, други 200 души са имали проблеми с дихателната система заради пушека.

 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
