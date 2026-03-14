Невероятно нагъл обир: Задигнати бижута, диаманти, злато - всичко е заснето на ВИДЕО

Американски федерални прокурори публикуваха буквално невероятен видеозаписа от камерите за наблюдение, показващ как е бил осъществен незапомнен грабеж на бижута. Става въпрос за обир от 18 юни, 2025 година - обран е бижутерският магазин Kumar Jewelers във Фримонт, Калифорния.

Обирджиите са доста - и видеокадрите показват, че обирът е буквално вандалски. Престъпниците чупят щандове и кутии с чукове, като успяват да задигнат над 80% от златото и диамантите в бижутерията. След това са избягали с преварително подготвени коли - всичко това, докато ужасените служители на магазина са търсели къде да се скрият, за да не пострадат.

Досега са арестувани само 4 заподозрени... повечето все още са на свобода.

"Пълен хаос на дневна светлина, заснет от камерата. Нереално", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026

