Войната в Украйна:

Нов силен трус разтърси Венецуела

29 юни 2026, 15:06 часа 308 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Нов силен трус разтърси Венецуела

Силен трус с магнитуд 5,1 по Рихтер е бил усетен отново във Венецуела малко след 7:00 часа местно време (14:00 часа българско). Той е бил последван от земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в един от най-засегнатите от предишното природно явление венецуелски райони - Ла Гуайра. Земетресението идва близо пет дни след двойния трус, чийто предварителен брой на жертвите вече достига близо 1 500 души. По официални данни са засегнати 774 сгради, като 189 от тях са се срутили напълно.

ОЩЕ: Земетресенията оставиха без ток и най-голямата рафинерия във Венецуела

Организацията на обединените нации оценява броя на изчезналите на около 50 000 души. Експерти предупреждават, че с изминаването на времето надеждите за откриване на оцелели стават все по-малки. 

Спасителните операции продължават в редица населени места, като екипите работят денонощно в търсене на оцелели под руините.

Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес съобщи, че в най-засегнатия щат Ла Гуайра вече е възстановено около 75% от електрозахранването, 68% от водоснабдяването и близо 90% от пътната инфраструктура.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Венецуела Земетресение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес