Нов силен трус разтърси Венецуела

Силен трус с магнитуд 5,1 по Рихтер е бил усетен отново във Венецуела малко след 7:00 часа местно време (14:00 часа българско). Той е бил последван от земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в един от най-засегнатите от предишното природно явление венецуелски райони - Ла Гуайра. Земетресението идва близо пет дни след двойния трус, чийто предварителен брой на жертвите вече достига близо 1 500 души. По официални данни са засегнати 774 сгради, като 189 от тях са се срутили напълно.

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Организацията на обединените нации оценява броя на изчезналите на около 50 000 души. Експерти предупреждават, че с изминаването на времето надеждите за откриване на оцелели стават все по-малки.

Спасителните операции продължават в редица населени места, като екипите работят денонощно в търсене на оцелели под руините.

Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес съобщи, че в най-засегнатия щат Ла Гуайра вече е възстановено около 75% от електрозахранването, 68% от водоснабдяването и близо 90% от пътната инфраструктура.

Venezuela Earthquake Devastation



Collapsed buildings & total ruin after 7.2 & 7.5 quakes struck.

Death toll: 1,430+ (thousands missing). Heartbreaking.



Pray for Venezuela 🇻🇪 🙏🏻 pic.twitter.com/jAHekxoxqw — TaraBull (@TaraBull) June 29, 2026