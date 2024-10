Осем души загинаха при бури в Бразилия (ВИДЕО)

Най-малко осем души загинаха след жестоки бури, връхлетящи Бразилия, съобщи BBC.

Известно е, че седем души са загинали в Сао Пауло, най-населеният щат в Бразилия, главно поради падащи дървета и инфраструктура от силните ветрове и обилните валежи. В столицата на Бразилия се съобщава и за загинал войник.

Централните и югоизточните части на страната са засегнати от ветрове със скорост до 100 км/ч (60 мили в час) и дневни валежи, достигащи до 10 см (4 инча), според Националния институт по метеорология. Жителите на югоизточния щат описаха неочаквания порой като кратък, но наистина силен. ОЩЕ: Буря връхлетя Халкидики, има наводнени пътища

October 11, 2024

⚠️⚡️🚨São Paulo, #Brazil



A strong #storm hit the São Paulo. It was raining with the strongest #wind gust ever recorded in the region at 107.6 km/h

❗️7 fatalities were reported.

❗️At least 1.6 million consumers were left without electricity.#ClimateCatastrophe pic.twitter.com/SDORPeAG23