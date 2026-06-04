Осъден за бунта в Капитолия е назначен от Пентагона в отдел за контратероризъм

Пентагонът назначи бунтовник, осъден за участието си в щурма на Капитолия от 6 януари 2021 г., на отговорна длъжност в областта на националната сигурност, свързана с борбата срещу тероризма. Така администрацията на президента Доналд Тръмп е пренебрегнала опасенията на вътрешни източници относно неговото минало. Елиас Иризари, който се призна за виновен по обвинение в леко престъпление във връзка с бунта, сега влиза в отдела за специални операции и конфликти с ниска интензивност на военното министерство.

Този отдел управлява строго секретни военни операции, което предизвика тревога сред служителите на Пентагона.

Новината съобщи The Washington Post, като публикува снимка на Иризари. На нея той държи нещо, което прилича на метална пръчка, и носи шапка с надпис „Make America Great Again“ ("Да направим Америка отново велика") в подкрепа на Доналд Тръмп в деня на щурма.

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Кой е Елиас Иризари?

Иризари е бил на 19 години по време на нападението, което се състоя, след като привърженици на Тръмп нахлуха в американския парламент, опитвайки се да попречат на сертифицирането на резултатите от президентските избори през 2020 г., спечелени от Джо Байдън. За тях Тръмп невярно твърдеше, че са били "откраднати".

Елиас Иризари изрази съжаление и се извини за действията си в съда, но беше критикуван от съдията по делото за това, че не е спрял насилието, въпреки че е бил в състояние да го направи.

Оттогава Иризари се е дипломирал във военната академия „Ситадел“ в Чарлстън, Южна Каролина, където вече е бил студент.

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Според американската медия не е ясно кой е отговорен за назначаването му в Пентагона, но се твърди, че представители на военното ведомство са изразили възмущение от факта, че човек, замесен в пряка атака срещу американската демокрация, може да бъде назначен на толкова деликатен пост.

Снимка: Getty Images

Петима души загинаха по време на събитието или непосредствено след него. Четирима полицаи, участвали в опита да се противопоставят на атаката, се самоубиха в месеците след това.

Иризари се призна за виновен по обвиненията за влизане и пребиваване в сграда с ограничен достъп и беше осъден на 14 дни затвор, става ясно от съдебните документи.

Той изрази разкаяние при произнасянето на присъдата му през 2023 г., като каза: „Срамувам се, защото винаги ще бъда част от този позор. Шести януари представляваше нещо наистина ужасно. Това беше най-голямата атака срещу нашата демокрация от времето на гражданската война".

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До бунтовете неговото досие е било „доста похвално“, заяви съдията по делото.

Оттогава той се е кандидатирал безуспешно за място в законодателната власт на щата Южна Каролина, като губи на републиканските първични избори през 2024 г.

Новата длъжност на Иризари

Иризари ще заема длъжност в екип за борба с тероризма и нередовна война, състоящ се от около 40 души. Отговорностите на екипа обхващат области като сигурността на посолствата, изтеглянето на персонал и спасяването на заложници.

„В случай на спасителни/изтеглящи мисии това може да постави нашите специални оператори в някои от най-сложните и опасни ситуации, които им възлагаме“, казва пред The Washington Post анонимен източник. „Назначаването на човек, който е толкова млад и нов в Министерството на отбраната, и с толкова противоречиво минало, на такава деликатна длъжност повдига сериозни въпроси за ръководството".

От Пентагона защитиха назначението

Джоел Валдес, и.д. прессекретар на Пентагона, потвърди и защити назначението.

„Г-н Елиас Иризари е квалифициран и патриотичен млад специалист и ние се гордеем, че той заема политически пост във военното министерство. За разлика от г-н Иризари, вестник The Washington Post не се интересува от националната сигурност, като се има предвид, че репортерите му от ниско ниво ежедневно публикуват и търсят класифицирана информация, която може да навреди на нашата страна", гласи изявлението.