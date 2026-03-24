От един крал към друг: Тръмп убеден, че Елвис Пресли щял да бъде много доволен от него (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде почит към краля на рокендрола Елвис Пресли, като посети мемориала в неговото имение „Грейсланд“. „Познавах Франк Синатра, познавах повечето от тях,“ каза Тръмп по време на обиколката си в имението на Пресли. „За съжаление, никога не срещнах Елвис. Това е човек, с когото много бих искал да се запозная. Харесвам музиката му“, каза президентът на САЩ.

„Елвис щеше да бъде много доволен от това“, каза Тръмп, коментирайки спада в престъпността в щата Мемфис. Посещението на Тръмп в щата имаше за цел да подчертае именно засиленото федерално присъствие на правоохранителните органи за борба с високите нива на престъпност.

Президентът призна, че страстта му към Пресли се дължи отчасти и на близостта им във възрастта. Пресли е роден през 1935 г., само 11 години преди Тръмп, роден през 1946 г.

„Цял живот съм слушал за „Грейсланд“, каза Тръмп на своите гидове, цитиран от Ройтерс.

Всъщност още през 2024 г. Тръмп сподели в социалните мрежи колаж на своето лице и това на Елвис с въпрос към последователите си: "Приличаме ли си?"

В помещението, обитавано от Пресли, известно като „Стаята-джунгла“ заради животинските десени и ръчно изработените мебели от бял бор, Тръмп похвали интериора. „Той е бил много пред времето си — вижте, сложил е килим на тавана,“ каза той.

President Trump walks in the home of ELVIS PRESLEY! 🇺🇸🎶

Когато го помолиха да подпише реплика на черна китара от концерта на Пресли в Хавай, Тръмп нарече това „голяма чест“ и заяви, че първо трябва да изпробва връчената му химикалка. „Някой тествал ли е тази химикалка? Дайте ми лист хартия, за да проверя как пише“, каза той. „Много по-лесно е така, отколкото да разваля китарата“. „Никога не се знае, трудно се подписват такива неща, но това стана доста добре. Байдън не би могъл да го направи — той щеше да накара някой друг да свърши тази работа“, добави Тръмп.

Когато гидовете му разказаха, че Елвис Пресли е уважавал президентската институция и органите на реда, Тръмп кимна с глава: „Виж ти...“

На въпрос от репортери коя е любимата му песен на Елвис, Тръмп отвърна: „Hurt е страхотна“, след което добави: „Елвис лоши песни няма“.

— Clash Report (@clashreport) March 23, 2026