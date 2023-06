Отиде си нобелистът Джон Гудинаф

Откритието на проф. Гудинаф доведе до революцията в областта на безжичните технологии и постави електронни устройства в ръцете на хората по целия свят. През 2019 г. проф Гудинаф стана най-възрастният човек, получил Нобелова награда - на 97 години. Той я спечели съвместно с британеца Стенли Уитингам и японеца Акира Йошино.

"Наследството на Джон като блестящ учен е неизмеримо - неговите открития подобриха живота на милиарди хора по света", написа президентът на Тексаския университет в Остин Джей Харцъл на сайта на учебното заведение. "През многото десетилетия на своята кариера той беше лидер в най-авангардото на научните изследвания и не спираше да търси иновативни решения за съхранение на енергия. Работата на Джон и неговата отдаденост на нашата мисия са най-доброто отражение на стремежа ни като представители на университета - че това, което започва тук, променя света - и той ще липсва много на нашата общност на Тексаския университет."

John Goodenough: 1922-2023



All of us in the lithium ion battery and electric vehicle industry have stood on the shoulders of giants.



Those giants: John Goodenough, Stan Whittingham, Akira Yoshino.



The passing of John Goodenough marks a moment in time for our industry to be…