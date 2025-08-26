Откриха 1007 документа за принц Хари, заради които може да напусне САЩ

Принц Хари отново е наблюдаван под лупа, тъй като правните усилия за разкриване на истината зад заявлението му за виза за САЩ се засилват. Съдебни документи потвърждават, че 1007 документа, свързани с имиграционния му статус, са били открити в Държавния департамент на САЩ, което предизвика нови спекулации дали херцогът на Съсекс е представил невярна информация за употребата на наркотици в миналото, когато е кандидатствал за пребиваване в САЩ.

Снимка: Getty Images

Документите включват 217 документа от кабинета на държавния секретар, 517 от Бюрото по консулски въпроси, 271 от кабинета на правния съветник и два от кабинета на заместник-държавния секретар. Съдия от Вашингтон ще прецени кои документи, ако има такива, трябва да бъдат оповестени публично.

Тази правна битка произтича от съдебен иск, заведен от Heritage Foundation, консервативен мозъчен тръст, който агресивно настоява за разкриване на информацията. Адвокатите им твърдят, че предишните признания на Хари за употреба на наркотици в мемоарите му "Резервен" – включително марихуана, кокаин и халюциногенни вещества – може да противоречат на отговорите, които е дал в заявлението си за виза. Ако това е вярно, това може да представлява нарушение на имиграционните закони на САЩ, които обикновено изискват от кандидатите да разкриват предишна употреба на наркотици.

Снимка: Getty Images

Въпреки по-ранното публикуване на редактирани документи от Министерството на вътрешната сигурност, най-важните подробности, като настоящия визов статут на Хари и дали е получил някакви освобождавания, са били пропуснати или зачеркнати. Държавният департамент досега отказва да коментира случая, позовавайки се на съображения за поверителност.

Какво може да разкрият новите документи

В центъра на правната борба е въпросът дали принц Хари е получил специално отношение, или е пропуснал ключови подробности в заявлението си. Критиците твърдят, че мащабът на разкритите над 1000 документа предполага високо ниво на официално внимание, което рядко се отдава на обикновените кандидати.

Снимка: Getty Images

Фондацията "Херитидж" настоява, че някои от тези документи могат да докажат, че Хари е "лъгал" в формулярите си, и изисква пълна прозрачност. Адвокатът Самуел Дюи, който представлява фондацията, заяви, че обемът на вътрешната кореспонденция показва, че американското правителство е следило отблизо случая на Хари. От друга страна, защитниците на Хари посочват публичната му честност в "Резервен" като доказателство, че той няма какво да крие. Те твърдят, че той е трябвало да получи освобождаване от задължение, което не е необичайно за чужденци с употреба на наркотици в миналото, и че такова освобождаване би било законно предоставено, ако е било разкрито по подходящ начин.

Докато съдията се готви да реши кои документи да бъдат разсекретени, резултатът може да създаде правен прецедент за правото на личен живот на публични личности, кандидатстващи за пребиваване в САЩ, и потенциално да отвори вратата за по-широки политически последствия в бъдеще, пише "Marca".

