Скръбна вест: Почина една от най-големите легенди на ЦСКА!

Скръбна вест разтърси света на българския футбол, след като една от най-големите легенди на ЦСКА си е починал днес. Става въпрос за 9-кратния шампион на страната с екипа на „армейците“ Иван Зафиров – Копата. Той си е отишъл от този свят на 77-годишна възраст. Тъжната новина бе съобщена официално от ръководството на „червените“, които изказаха своите съболезнования на близките и роднините на емблематичния футболист.

Иван Зафиров е един от най-титулуваните играчи в историята на ЦСКА

Иван Зафиров играе за ЦСКА през 60-те и 70-те години на миналия век. Копата е един от най-титулуваните футболисти в славната история на българския гранд. Той е 9-кратен шампион на страната, а също така е спечелил и пет пъти Купата на Съветската армия. В кариерата си Иван Зафиров е и капитан на „армейците“. Той е баща на бившите играчи на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови.

На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Той е един от... Posted by CSKA Sofia FC on Wednesday, October 15, 2025

Копата бе капитан на „армейците“

„На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Той е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба ни през 60-те и 70-те години. Зафиров е 9-кратен шампион с „армейците“ и 5 пъти печели Купата на Съветската армия. Капитан на тима ни. ЦСКА изразява дълбоката си скръб от загубата на голямата ни легенда. Изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Иван Зафиров. Поклон пред светлата му памет!“, се казва в съобщението на ЦСКА.

Поклон пред паметта му!