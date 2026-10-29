Откриха селище на близо 14 000 години в Аляска (ВИДЕО)

Археолози откриха в Аляска най-ранното известно селище от комплекса Ненана на изток от някогашния Берингов сухопътен мост. Обектът Шег Ксдалти се намира на около 54 км югоизточно от Феърбанкс и е датиран отпреди приблизително 13 800 години. Според изследователите находката представлява един от най-ранните известни примери за жилищна структура в Северна Америка и дава нова информация за начина на живот на хората в Аляска през късния плейстоцен. При разкопките са открити каменни инструменти, костни игли, висулка от еленов рог, огнище, малка яма и следа от дървен стълб. Археолозите са намерили и вкопана в земята пещ, съдържаща дървени въглища и животински кости. Според учените тя вероятно е била използвана за бавно приготвяне на месо за по-голяма семейна група. Още: Мистериозно хилядолетно селище е открито в Мексико

Десетки хиляди артефакти

„Очаквах да намеря ловни инструменти и фрагменти от каменни изделия около едно или две огнища, но нямах представа, че ще попаднем на базов лагер с десетки хиляди артефакти . Това беше пълна изненада“, заяви водещият автор на изследването Кели Граф от Университета на щата Канзас. Анализът на обсидиановите предмети показва, че вулканичната скала е била пренасяна от район, разположен на стотици километри северозападно от селището. Това свидетелства за придвижване на хора или обмен на материали на големи разстояния. Още: Диви, но нежни: Арктически вълци играят с фотограф като домашни кучета (ВИДЕО) Осем фрагмента от костни игли пък свързват Шег Ксдалти с археологически обекти по на юг в Северна Америка. Те са сред най-старите известни игли с ухо, откривани в Западното полукълбо. Откритата висулка от еленов рог също има сходства с лични украшения от други части на Северна Америка. Находките показват, че ранните обитатели на Аляска са били добре приспособени към средата си и са поддържали връзки на значителни разстояния, презава БГНЕС. Още: Спътници откриха 3600-годишно селище под пустинята в Катар