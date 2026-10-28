Подигравката на Путин с руския дизел за Тръмп е още по-голяма: Прати и санкциониран от САЩ танкер

След като вчера, 27 октомври, се изясни, че от общо 3 танкера един (Leruo, плаващ под флага на Сиера Леоне) е под санкции на ЕС, Великобритания и Канада, вече е ясно, че още един от тези танкери е под санкции – само че този път и на САЩ. Става въпрос за руския танкер Talisman. Той е директно свързан с Русия, част от флота на руска корабоплавателна компания Совкомфлот и присъства в списъка със санкции, поддържан от OFAC – службата за контрол на изпълнението на налаганите от американците санкции, която е част от американското финансово министерство. Тези санкции не са премахнати - САЩ временно свалиха само санкциите си за доставка на руски дизел. Корабът е под санкции още от ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада и Украйна – ОЩЕ: Путин се подигра на Великобритания, ЕС и Канада: Танкер с дизел за Тръмп е под санкции и е минал безпрепятствено

В момента танкерът се намира в района на пролива Категат, между Дания и Швеция – това са данни на специализирания сайт за следене на корабоплаването в цял свят VesselFinder. Обявената засега крайна дестинация е египетското пристанище Порт Саид – и това е промяна спрямо снощи, защото тогава обявеният маршрут беше Източното крайбрежие на САЩ. Причината - танкерите от руския сенчест флот често декларират Египет като дестинация, за да преминат през европейски води без допълнителни правни усложнения и да не бъдат прехванати от бреговата охрана, преди товарът да бъде прехвърлен на други съдове или пренасочен в открито море в посока Атлантическия океан.

Така излиза, че само първият от пратените с руски дизел за САЩ танкери - Agioi Fanendes, с 40 000 тона товар, не е под санкции. Общото количество руски дизел на трите танкера е 140 000 тона. А на този фон, Тръмп мисли да отстъпи още на Путин - Още: Нови отстъпки: Тръмп обмисля отмяна на санкциите срещу руския фонд, стоящ зад износа на дизел за САЩ

Заглавната снимка е генерирана с инструмента за изкуствен интелект ChatGPT на OpenAI