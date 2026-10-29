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"Не е казано още първата година": Според Пеканов няма как дефицитът да падне на 3%

29 октомври 2026, 12:30 часа 820 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не е казано още първата година": Според Пеканов няма как дефицитът да падне на 3%

По всяка вероятност проектобюджетът за 2027 г. ще бъде внесен за обсъждане следващата седмица, но не трябва да има очаквания дефицитът да падне на 3% веднага. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов.

Той обясни, че не е реалистично още в първата година от процедурата по свърхедифицит, в която се намира България, дефицитът да бъде свален до 3%.

"Най-вероятно през следващата седмица ще бъде представен, ако сме завършили всички разговори с Европейската комисия", коментира той по отношение на въпроса кога ще бъде представянето на Бюджет 2027.

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"Посоката трябва да се спазва всяка година, но не значи, че още на първата година трябва да стигнеш 3%. От такъв бюджет, от такъв дефицит, който заварихме ние през май месец, който, знаете, е над 5%, няма държава, която веднага да го сведе под 3%", уточни той.

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Източник: БГНЕС

Според вицепремиера ва момента вървим в посока да изпълним изискванията на Европейската комисия, които не касаят само дефицита, а колко нарастват разходите за следващата година.

"Знаете, че вече се предприеха някои оптимизации в дадени министерства. Правят се други оптимизации, които следващата година да влязат в сила. Така че да се намалят разходите. В същото време ние искаме да защитим социалната програма на правителството, която касае доходите, пенсиите, заплатите на учители и лекари. Това са нещата, по които работим да останат. И в същото време да изпълним изискванията", добави той.

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Свръхдефицит дефицит Атанас Пеканов бюджет 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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