"Подаръкът" с Юлиан Вергов, Пламен Димов и Дария Симеонова пристига в Театър Artvent на 7 декември

Какво се случва, когато една нелепа шега се превърне в събитие с почти съдбоносно значение? Отговорът идва с "Подаръкът" – съвременна британска комедия от Дейв Флорес, която ще оживее на българска сцена с участието на Юлиан Вергов, Пламен Димов и Дария Симеонова. Режисьор на спектакъла е Васил Дуев-Тайг. Премиерата е на 7 декември в Театър Artvent в София.

В основата на историята е една необичайна пратка, която преобръща света на главния герой Колин (Юлиан Вергов). Красиво опакована кутия, изпратена анонимно от сладкарница, се оказва с крайно неприятно съдържание. Вместо да приеме случилото се като лоша шега и да продължи напред, Колин решава да открие кой стои зад нея и какво е искал да му каже.

В ситуацията се оказват замесени още сестра му Лайза (Дария Симеонова) и нейният съпруг Брайън (Пламен Димов). Така една история, която би могла да приключи за минути, постепенно се превръща в поредица от подозрения, конфликти и все по-абсурдни опити за разрешаването им.

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"Подаръкът" е комедия за удивителния ни талант да превръщаме дребните неприятности в грандиозни катастрофи. За решенията, с които се опитваме да оправим положението, докато всъщност го правим все по-безнадеждно. С остроумни диалози, черен хумор и ситуации, които стават все по-нелепи, пиесата разкрива колко лесно стремежът ни да разберем и контролираме всичко може да ни лиши от най-важното – собственото ни равновесие.

Със своята комбинация от абсурден хумор, остроумни реплики и актуални теми "Подаръкът" предлага повече от история за една несполучлива шега. Това е комедия за нашите пропадания и възвисявания, за нелепите ситуации, в които сами се забъркваме, и за отчаяните ни опити да запазим равновесие. Комедия, в която е лесно да се смеем на чуждия абсурд. Поне докато не разпознаем собствения си.

Именно тази актуалност е в основата на режисьорския прочит на Васил Дуев-Тайг, който разглежда "Подаръкът" като история за съвременния човек, поставен под непрекъснат натиск да бъде информиран, успешен и съвършен. "Приели сме за норма да бъдем облъчвани с новини, да ставаме жертви на дезинформация, да ни вливат страх от екраните. Паралелно с това всеки ден получаваме съвети как да се храним, колко часа да спим, как да дишаме и всякакви насоки за това какви да бъдем и как точно трябва да живеем този живот", споделя режисьорът.

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Българската постановка събира Юлиан Вергов, Пламен Димов и Дария Симеонова в история, изградена около динамиката между трима герои, чиито различни характери и реакции превръщат една привидно незначителна случка в истинско изпитание за отношенията им. Сценографията и костюмите са дело на Даниела Николчова, музиката е на Явор Намлиев, фотографиите за плаката са на Павел Червенков, а дизайнът – на Теодора Симова. Продуцент в Stage 404, а разпространението и рекламата са поверени на Artvent.

От световната си премиера в Лондон през 2025 година "Подаръкът" привлича вниманието на британските театрални медии и получава положителни оценки за оригиналната си драматургична идея, хумора и актьорските изпълнения. WhatsOnStage ѝ дава четири звезди, а Theatre & Tonic – пет. Пиесата предизвиква интерес и с начина, по който използва абсурдната комедийна ситуация, за да постави въпроси за тревожността, човешките взаимоотношения и неспособността ни да оставим някои неща просто да отминат.

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Авторът на пиесата Дейв Флорес е британски драматург и сценарист, чиито творби са представяни на сцени като Hampstead Theatre, Royal Court и Soho Theatre. С "Подаръкът" той съчетава характерния за британската комедия остър диалог с психологически наблюдения върху поведението на хората в ситуации, в които разумът постепенно отстъпва място на подозренията и ирационалните решения.

Всички актуални дати и билети може да намерите тук: https://artvent.bg/event/podariekiet