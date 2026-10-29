Изненадващо: Главният военен стратег на САЩ е отстранен от поста му

В САЩ от поста му е бил отстранен главният военен стратег на въоръжените сили Брет Силвия, пише изданието „Атлантик“, цитирано от Франс прес. Тази изненадваща стъпка идва в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп както изглежда се готви да поднови мащабните удари срещу Иран.

Генералът от сухопътните войски, който е заемал поста на главен военен стратег, е бил отстранен тази седмица, пише изданието, като се позовава на информирани източници от Министерството на отбраната на САЩ.

От идването на Тръмп на власт за втори президентски мандат в началото на 2025 г. няколко висши военни от армията се оттеглиха от постовете им.

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Миналия месец американският министър на правосъдието Пийт Хегсет заяви, че САЩ са намалили с 20% броя на генералите и на адмиралите във въоръжените сили. Той поясни, че отстраняването на висши кадри е засягало такива от тях, които не са се присъединили към усилията на Пентагона за префокусиране на въоръжените сили от така наречените "уокитски политики" на предходните администрации към стратегии за водене на война.

В миналото Брет Силвия е бил командир на 101-ва въздушнодесантна щурмова дивизия и е командвал военна част в Ирак.

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