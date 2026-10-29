С дарове и гилзи от Фолкландската война: Аржентина засипва с подаръци папа Лъв

Папа Лъв XIV ще получи по време на посещението си в Аржентина от 8 до 11 ноември - част от южноамериканската му обиколка, потир, в който има и метал от гилзи от аржентинско-британската война за Фолкландските острови през 1982 г., предаде АП. Обредната чаша е изработвана месеци наред от известения аржентински златар Хуан Карлос Паларолс, който е на 83 години, уточнява агенцията. В нея има злато, сребро и бронз. Още: Първа поява на папа Лъв XIV след операцията (ВИДЕО)

Подаръците за папата

В 10-седмична война през пролетта през пролетта на 1982 г. за Фокландските острови, които Аржентина нарича Малвини, бяха убити 649 аржентински военнослужещи и 255 британци. Паларолс произхожда от каталунска златарска фамилия, упражняваща занаята от над 300 години. Предците му са се установили в Аржентина през 1910 г., каза той пред АФП.

В неговата фамилия са изработвали от 19. век „чаша за всеки папа". "От последните 150 години, от папа Пий Девети насам“, уточнява Паларолс. В ателието си в сърцето на столицата Буенос Айрес той довършва потира, върху който работи от близо година за папа Лъв Четиринадесети.

Външната част на потира е изработена от сребро, с позлатена основа, а вътрешността е бронзова. Именно там е вграден знаковият метал от гилзите.

"Използвахме гилзи от патрони за вътрешната структура“, обяснява Паларолс. Той казва, че е запленен от идеята да рециклира материал, свързан с насилие, който да предаде послание за мир и духовност, отбелязва АФП.

За да увековечи семейната традиция под наслова ""Един папа - един потир", Хуан Карлос Паларолс се надява лично да представи произведението си на папа Лъв Четиринадесети по време на посещението му. Ако това не е възможно, майсторът златар възнамерява да пътува до Ватикана, пояснява АФП.

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