Родригес си поиска от Лондон златните резерви на Венецуела

Президентът на Венецуела Делси Родригес поиска от Английската централна банка да върне златните резерви на Боливарската република, предаде Ройтерс". "Няма да се откажа от искането към Английската централна банка за връщане на златото ни. Стига вече с оправданията. Националното събрание постигна споразумение с опозиционното Национално събрание от 2015 г., в което политическите сили на Венецуела изискват връщането на златото в нашата страна", заяви Родригес на заседание на Съвета на министрите. Още: Делси Родригес обяви, че ще има нови избори във Венецуела

Ще ги получи ли?

Още: "Плячката отива при победителите": Тръмп проведе среща с Делси Родригес

Упълномощеният президент възложи на Министерството на външните работи и на Главната прокуратура да предприемат действия за връщането на златния резерв. Тя подчерта, че златото, намиращо се в Банката на Англия, принадлежи на народа на Венецуела и трябва да бъде върнато в страната.

В хранилищата на Банката на Англия се намират 31 тона венецуелско злато, чиято приблизителна стойност възлиза на около 4,8 млрд. долара. Конфликтът около златния резерв възникна през 2018-2019 г., когато Великобритания, САЩ и няколко други държави отказаха да признаят Николас Мадуро за законен президент на Венецуела.

Въпреки вътрешнополитическите промени в Боливарската република и прехвърлянето на правомощията на държавния глава към Родригес, Великобритания не признава новото ръководство на страната и отказва да върне златните резерви, позовавайки се също така на наложените срещу Венецуела санкции.

Още: Венецуела подкрепи споразумението със САЩ за нефта