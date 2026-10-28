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Бягство от родината: Флавио Болсонаро пристигна в САЩ

28 октомври 2026, 6:20 часа 835 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бягство от родината: Флавио Болсонаро пристигна в САЩ

Консервативният бразилски сенатор Флавио Болсонаро, който загуби президентските избори, пристигна в САЩ, които му издадоха виза, след бягството от родината му, съобщиха в. "Вашингтон пост" и CNN. Синът на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро е пристигнал снощи на американска земя, съобщиха двете новинарски издания, позовавайки се на запознати с въпроса източници. 

Високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ по-рано заяви, че Вашингтон е дал виза на Болсонаро, след изборната му загуба в неделя срещу левия президент Луис Инасио Лула да Силва.

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Болсонаро не е признал официално поражението си. В неделя той заяви, че ще иска анулиране на резултатите поради предполагаеми нередности при гласуването, но неговата Либерална партия, която издигна кандидатурата му, обяви, че признава победата на Луис Инасио Лула да Силва.

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Болсонаро бе сочен за фаворит на президентските избори в неделя, но претърпя загуба от левия кандидат и действащ президент Луис Инасио Лула да Силва. Той получи 24-часов срок да предаде паспортите си във връзка с разследване за пране на пари, обвинение, което той отрича. Този срок вече е изтекъл, посочват други двама служители, което е довело до анулиране на документите му.

Бащата на Флавио, бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, също замина за САЩ, след като отказа да признае загубата си от Лула да Силва през 2022 г. 

Едуардо Болсонаро, по-малкият брат на Флавио, който живее в САЩ, заяви преди вота, че евентуална загуба на изборите би наложила той да напусне страната.

Самият Лула обяви след победата си, че Бразилия е преподала урок (по демокрация), въпреки че редица огромни дигитални конгломерати като Meta са работили против това. И добави, че з семейство Болсонаро Бразилия е втори дом - първият е САЩ, те "лижат ботушите на американците":

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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