Бягство от родината: Флавио Болсонаро пристигна в САЩ

Консервативният бразилски сенатор Флавио Болсонаро, който загуби президентските избори, пристигна в САЩ, които му издадоха виза, след бягството от родината му, съобщиха в. "Вашингтон пост" и CNN. Синът на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро е пристигнал снощи на американска земя, съобщиха двете новинарски издания, позовавайки се на запознати с въпроса източници.
Високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ по-рано заяви, че Вашингтон е дал виза на Болсонаро, след изборната му загуба в неделя срещу левия президент Луис Инасио Лула да Силва.
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Flávio Bolsonaro just two days ago: “I will not give up on my Brazil.” Two days later, he has reportedly fled Brazil for the U.S. https://t.co/f91KsZ3V74— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026
Болсонаро не е признал официално поражението си. В неделя той заяви, че ще иска анулиране на резултатите поради предполагаеми нередности при гласуването, но неговата Либерална партия, която издигна кандидатурата му, обяви, че признава победата на Луис Инасио Лула да Силва.
Болсонаро бе сочен за фаворит на президентските избори в неделя, но претърпя загуба от левия кандидат и действащ президент Луис Инасио Лула да Силва. Той получи 24-часов срок да предаде паспортите си във връзка с разследване за пране на пари, обвинение, което той отрича. Този срок вече е изтекъл, посочват други двама служители, което е довело до анулиране на документите му.
Бащата на Флавио, бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, също замина за САЩ, след като отказа да признае загубата си от Лула да Силва през 2022 г.
Едуардо Болсонаро, по-малкият брат на Флавио, който живее в САЩ, заяви преди вота, че евентуална загуба на изборите би наложила той да напусне страната.
Самият Лула обяви след победата си, че Бразилия е преподала урок (по демокрация), въпреки че редица огромни дигитални конгломерати като Meta са работили против това. И добави, че з семейство Болсонаро Бразилия е втори дом - първият е САЩ, те "лижат ботушите на американците":
Brazilian President Lula: The Brazilian people taught a lesson to the powerful forces that did not want us to continue governing this country. Digital platforms, including Meta, worked against us. The interests of the American government worked against us. A large part of the financial system worked against us. There are people who cannot accept that we are succeeding and continuing to pursue policies of social inclusion, so that people who were treated as invisible for centuries can finally be seen in this country.— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026
WATCH: Brazilian President Lula on Flávio Bolsonaro leaving Brazil for the U.S.: For the Bolsonaro family, Brazil is their second homeland. Their first homeland is licking boots in the United States, just as they are accustomed to doing. https://t.co/ugCdYWD9gg— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026