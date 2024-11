"Пентагонлийкс": 15 г. затвор за основния обвиняем, пуснал в интернет секретни документи

Джак Тейшейра - отговорен за мащабното изтичане на класифицирана информация от Пентагона, станала известна като "Пентагонлийкс" - беше осъден на 15 години затвор.

Делото срещу члена на въздушното звено на Националната гвардия на щата Масачузетс разтърси националната сигурност на САЩ и разкри лекотата, с която правителствени тайни могат да се разпространяват онлайн.

През март Тейшейра се призна за виновен по 6 федерални обвинения, включително умишлено задържане и предаване на информация за националната отбрана, която правителството на САЩ класифицира като строго секретна.

Военният, който следващия месец навършва 23 години, поиска присъда от 11 години затвор, а прокурорите - от близо 17 години.

