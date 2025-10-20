Робърт де Ниро: Протестите срещу хулигана Тръмп не бива да спират

След протестите "Без крале" ("No Kings") през уикенда в САЩ, Робърт де Ниро призова сънародниците си да продължат да оказват натиск върху президента Доналд Тръмп. "Не можем да отстъпим. Не можем да отстъпим, защото той няма да напусне Белия дом. Той не иска да напусне Белия дом. Всеки, който мисли, че той ще направи това или онова, просто се заблуждава", заяви актьорът пред MSNBC.

"Това е класическа ситуация с хулиган. Виждаме го и няма друг начин да се справиш с такъв. Трябва да се изправим срещу него, да се борим, да го отблъснем и да го накараме да се оттегли. Това е единственият начин, по който ще проработи", каза той.

Снимка: Getty Images

Седем милиона души против Тръмп

Според MSNBC в протестите "Без крале" са се включили близо седем милиона души. Репресиите на ICE срещу имигрантите бяха ключов въпрос в националните демонстрации. Присъствието на Националната гвардия в големите градове и съкращенията на федерални програми също бяха основни мотиви за протестиращите.

Робърт де Ниро е една от многото холивудски звезди, които изразяват подкрепа за движението "Без крале". "Оригиналният протест "Без крале" беше преди 250 години. Американците решиха, че не искат да живеят под властта на крал Джордж III. Сега имаме един самопровъзгласил се крал, който иска да ни отнеме това: крал Доналд Първи. Няма начин", заяви той, цитиран от БГНЕС.