По Хичкок: Птици нападат аржентински град заради обезлесяването (ВИДЕА)

В малкия аржентински град Хиларио Аскасуби се развихря истински филм на Хичкок, само че на живо. Истинско нашествие на папагали тормози местните хора, предаде NEXTA.

Птиците нападат града заради обезлесяването, което е следствие от глобалното затопляне, смятат местните власти. Те вече са окупирали кабели, дървета и покриви на къщи. Жителите на градчето са изпаднали в ужас.

На кадрите се виждат стотици птици, накацали по електрически кабели и стълбове, както и техни силуети в полуздрача, кръжащи над сградитеи църквата.

Тези зловещи сенки много напомнят сцени от класическия трилър на Алфред Хичкок от 1963 г. „Птиците“.

In #Argentina, the small town of Hilario Ascasubi is suffering from a parrot infestation. The birds are attacking the town because of deforestation. They have already occupied wires, trees, and the roofs of houses. The locals are terrified.



