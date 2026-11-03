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Барселона се позабавлява срещу шампиона в Лига Европа, шоуто на Рафиня продължава

03 ноември 2026, 23:55 часа 225 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барселона се позабавлява срещу шампиона в Лига Европа, шоуто на Рафиня продължава

Испанският гранд Барселона се върна на победния път в Шампионска лига след загубата от ПСЖ в миналия кръг. Каталунците постигнаха категоричен успех с 3:0 над Астън Вила у дома. Момчетата на Ханзи Флик бяха по-активни през първата част и логично се оттеглиха на почивката с гол аванс. През втората част доминацията им се засили и доведе до още попадения във вратата на шампиона в Лига Европа от миналия сезон.

Барселона не остави много шансове на Астън Вил

Каталунците започнаха да оказват натиск на своя съперник от самото начало. В 7-а минута Рафиня прати остра топка в наказателното поле, където няколко от неговите съотборници се разминаха с нея и тя премина на сантиметри от целта. Секунди по-късно английският отбор допусна фатална грешка. Вратарят на Астън Вила Зион Сузуку подаде на Жоао Гомеш, който не се ориентира добре и подари топката на Ламин Ямал. Испанският национал не се поколеба и прати топката в мрежата за 1:0. Така каталунците се оттеглиха с гол аванс на почивката.

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Барселона Астън Вила 2026

Каталунците продължиха да бъдат по-активни след почивката, като Ямал пропусна от малък ъгъл в самото началото на втората част. Малко по-късно това не се случи, като Рафиня удвои аванса на Барселона. В 64-а минута отново бразилецът попадна под светлините на прожекторите, реализирайки второто си попадение в срещата за 3:0. Това се оказа всичко на "Камп Ноу" и така каталунците се поздравиха с успех, след като миналия кръг загубиха с 2:4 от ПСЖ.

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Барселона Шампионска лига Астън Вила
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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