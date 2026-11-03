Байерн Мюнхен изнесе лекция насред Мадрид и се върна на правилния път в Европа

Германският шампион Байерн Мюнхен си тръгва от испанската столица с три точки. Баварците се наложиха с 2:0 при визитата си на Атлетико Мадрид в мач от груповата фаза в Шампионска лига. Възпитаниците на Венсан Компани оказаха жесток натиск на своя съперник през първото полувреме, но така и не успяха да се възползват от шансовете си. Това се промени след почивката, като Байерн стигна до заслужен успех.

Байерн Мюнхен демонстрира жестока класа над Атлетико Мадрид

Испанците започнаха по-активно, като във втората минута Хулиан Алварес опита да изненада завърналия се под рамката Мануел Нойер, но стреля неточно. В следващите моменти играта бе равностойна с лека предимство за баварците. В 23-а минута хубава атака на Байерн завърши с изстрел от воле на Ленарт Карл, който обаче не намери очертанията на вратата. Малко след това Конрад Лаймер подаде на намиращия се на добра позиция Хари Кейн, но той пропусна в опита си да стреля, докато се върти към вратата. Натискът на гостите само се засилваше, налагайки пълен контрол над топката. След половин час игра Александър Сьорлот пропусна да завърши добър шанс за Атлетико. Така двата тим се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Байерн започна ударно втората част, като в самото начало Йошуа Кимих опита да изненада Ян Облак, но стражът на Атлети внимаваше. Натискът от първото полувреме се пренесе и след почивката, а скоро даде и желания резултат. В 54-а минута Том Бишоф стреля, след което топката попадна в Ленарт Карл и той я прати право в мрежата на Облак. Допуснатият гол даде импулс на "дюшекчиите", които започнаха да изглеждат по-добре на терена, но така и не стигаха до опасно положение пред Нойер. В 72-а минута гредата спаси Атлетико Мадрид от втори гол, след като Дайо Упамекано стреля от границата на наказателното поле, а топката рикошира в крака на Марк Пубий. Секунди по-късно нищо не помогна на домакините, когато Конрад Лаймер прати топовен удар по диагонала и остави Облак безмълвен.

В 77-а минута домакините имаха претенции за дузпа след падане в наказателното поле на Джулиано Симеоно, но съдията бе близо и подмина ситуацията. Малко след това Дайо Упамекано извърши нарушение в атака, което отмени последвалия автогол на Пубий. В оставащите минути не се стигна до други сериозно опасности и така Байерн се поздрави с трите точки.

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