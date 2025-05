По-малко от чихуахуа: Куче е на път да разбие Рекордите на Гинес

Четиримесечен йоркширски териер от Лорето, Онтарио прави голямо впечатление и има голяма вероятност да разбие Световните рекорди на Гинес благодарение на своя мини размер. Лулу е висока само едва 7,5 см и тежи по-малко от половин килограм, което я прави претендент за титлата най-малко куче в света. Собственичката ѝ Ким Пасеро казва, че Лулу може да е малка, но е има дух на голямо куче. "Тя е може би най-дръзкото куче, което някога съм имала", споделя Пасеро.

Въпреки малкия си размер, Лулу е много игрива, изключително енергична и не се страхува да отстоява позицията си. "Когато се изкъпа за първи път, тя ме удари и ме ухапа, сякаш ми казваше: "Това не ми харесва!", споделя собственичката на четириногото, като подчертава колко малки зъби има.

Ont. pup could be the world’s smallest dog https://t.co/X8XwpacYVy