По последни данни: Отмениха хиляди полети в САЩ

Над 2100 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ. Причината - заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на специализирания уебсайт "ФлайтЪуер" (FlightAware). Около 7000 полета са закъснели. Федералната авиационна администрация изпитва недостиг на персонал. В резултат вече три дни са отменяни полети - повече от 1000 в петък и над 1500 в събота, преди в неделя да бъде преминат прагът от 2 хиляди.

Още: САЩ намаляват броя на вътрешните полети

Какво се случва с въздушния трафик на САЩ?

Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.

В края на месеца в САЩ отбелязват Деня на благодарността - период, през който десетки милиони хора пътуват, за да посрещнат празника с роднини и близки.

Припомняме, че полети в САЩ могат да бъдат спрени поради блокирането на работата на правителството, предава Bloomberg. Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че е готов да затвори въздушното пространство на САЩ, ако бюджетната криза направи полетите небезопасни. Администрацията за федерална авиация вече разполага с недостатъчно контрольори на въздушното движение, а много от тях работят без заплащане. Заради хаоса в петък бяха забавени над 6200 полета, а близо 500 бяха отменени.

Работата на правителството спря на 1 октомври, което доведе до техническо съкращение на над 700 000 федерални служители. "Спряната работа беше доста вредна. С времето става все по-зле", предупреди тогава Тръмп.

Още: Заради блокадата на правителството: Застрашени са хиляди полети в САЩ