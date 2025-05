Позор: „Учител на годината“ осъден на 30 години за сексуално насилие над деца (ВИДЕО)

"Учител на годината" в Калифорния беше осъден на 30 години затвор за сексуално насилие над двама свои ученици от шести клас. 36-годишната Жаклин Ма, някога славена като един от най-забележителните преподаватели, беше осъдена от съд в окръг Сан Диего, след като се призна за виновна по множество обвинения в сексуално насилие, включващо нейни непълнолетни ученици. Преди произнасянето на присъдата Ма се обърна към съда и се извини на жертвите и техните семейства. Нейният случай предизвика шок в образователната система, особено като се има предвид, че преди това тя беше призната за отличните си постижения в преподаването.

ОЩЕ: "Удряше ме с желязо по гениталиите": Мики Рурк с обвинение в сексуално насилие

Скандалът възобнови дебатите в Калифорния относно проверките на миналото, надзора над преподавателите и отговорността на училищата да следят за неподходящо поведение на служителите си.

🇺🇸 California Teacher of the Year sentenced to 30 years for sexually abusing students



Jacqueline Ma, 36, once celebrated as one of California’s most outstanding educators, was sentenced to 30 years in prison by a San Diego County court after pleading guilty to multiple counts of… pic.twitter.com/xT5GdX3fb3