"Удряше ме с желязо по гениталиите": Мики Рурк с обвинение в сексуално насилие

Актрисата Бела Торн, станала известна още като дете от продукциите на Disney, предизвика скандал в социалните медии, след като публикува стори в Instagram, в което обвинява актьора Мики Рурк в злоупотреба и насилие срещу нея, когато се срещат по време на снимките на филма "Момиче" през 2020 г. В публикацията си Торн заявява, че опитът да работи заедно със 72-годишния актьор е бил "едно от най-лошите преживявания в живота ѝ" и уточнява, че по време на снимките Рурк е наранил интимната ѝ област и го описва като "отвратителен човек".

В какво е обвинен Мики Рурк

"Трябваше да работя с този човек. В една сцена, в която съм на колене с вързани зад гърба ръце, той трябваше да ме удари с метален инструмент по капачката на коляното, но вместо това го сложи върху гениталиите ми и удряше отново и отново.", казва Торн и добавя: "Имах синини по интимната зона. Работата с Мики беше едно от най-лошите преживявания в живота ми като актриса... Има толкова много гадни истории за нещата, на които ме подложи в този филм."

Още: Кевин Спейси отново е обвинен в сексуално насилие

Актрисата разкрива още, че точно преди заснемането на финалната сцена от филма актьорът отказал да излезе от гримьорната си и поискал да говори с Бела насаме, без присъствието на режисьора или продуцента: "Не исках да го правя. Чувствах се неудобно, но направих това, което ме помолиха да направя и казаха, че така е по-добре за филма", разказва младата актриса за това как е трябвало да "моли актьора" да се върне на снимките.

Засега Мики Рурк не е коментирал тези обвинения, въпреки че те вече предизвикаха възмущение в цялата филмова индустрия. Тези твърдения се появиха след статия в пресата, в която Рурк е критикуван за хомофобски коментари, както и след масово учудване от новия външен вид на актьора.

Още: Крис Браун съди Warner Bros. заради филм, обвиняващ го в сексуално насилие (ВИДЕО)

Коя е Бела Торн?

Снимка: Getty Images

Бела Торн е американска актриса, певица и писателка. Започва кариерата си като детски модел и получава признание за ролята си на Сиси Джоунс в сериала на Disney Channel "Shake It Up". Оттогава Торн участва в различни филми и телевизионни предавания, сред които "The DUFF", "Blended" и "Famous in Love".

В допълнение към актьорската си кариера Торн се занимава с музика и писане. Издала е няколко сингъла и EP, а също така е написала поредица от романи за млади хора. Торн е известна с откровената си и често противоречива личност, както и със застъпничеството си за осведоменост за психичното здраве и правата на ЛГБТК+, пише "Marca".

Още: Мики Рурк иска да бъде погребан в Украйна