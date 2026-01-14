След блокада: Венецуела отново има достъп до X

Социалната мрежа X отново е достъпна във Венецуела. Това се случи след повече от година след като беше блокирана по нареждане на сваления от власт президент Николас Мадуро, който в началото на година беше заловен и отведен на съд от американските сили, предаде БГНЕС.

Призив на Делси Родригес

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪



¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Временният президент Делси Родригес, която заемаше поста вицепрезидент при управлението на Мадуро, актуализира профила си в платформата и написа: „Нека останем единни и да вървим към икономическа стабилност, социална справедливост и социалната държава, към която заслужаваме да се стремим“.

Венецуела обяви и, че 116 политически затворници са били освободени, след като миналата седмица правителството започна да освобождава лицата, които са били вкарани в затвора по времето на президента Николас Мадуро.

Мадуро беше отвлечен от американските сили по време на рейд в Каракас на 3 януари.

„Тези мерки са в полза на лица, лишени от свобода за действия, свързани с нарушаване на конституционния ред и подкопаване на стабилността на нацията“, се казва в изявление на Министерството на пенитенциарната служба, цитирано от АФП и БГНЕС.

В изявлението се посочва, че броят на освободените е 116, въпреки че опозицията и правозащитните организации съобщават за по-ниски цифри.