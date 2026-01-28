Упражнения, с които ще забравите за болката в стъпалата

Борите се с болка в плоските стъпала? Лекар споделя прости упражнения за бързо облекчение

Плоските стъпала са по-често срещани, отколкото си мислим. Много хора израстват с убеждението, че спуснатите сводове на краката са нещо, с което просто трябва да се живее. Лека болка след дълги разходки, уморени крака, болки в петите или дискомфорт в глезените често се игнорират. Но плоските стъпала не са само за това как изглежда стъпалото ви. Те влияят на това как стоите, как ходите и дори как стресът се разпространява до коленете и бедрата. Добрата новина е, че за много хора, прости ежедневни упражнения могат да имат реална промяна.

Ортопедичният хирург д-р Друмин Сангой сподели полезен пост в Instagram, фокусиран върху упражнения за плоскостъпие. Неговото послание е ясно и успокояващо: „Плоските стъпала не означават, че трябва да живеете с болка.“ С правилните движения можете да укрепите мускулите, които поддържат сводовете ви, и да подобрите функцията на краката си.

Защо плоските стъпала могат да причинят проблеми?

Плоското стъпало, известно още като паднал свод, може да доведе до болка в петата, разтежение на глезена, дискомфорт в коляното и ранна умора при стоене или ходене. Когато сводът се срути, стъпалото губи естествената си абсорбция на удари. Това оказва допълнителен натиск върху ставите и мускулите по-горе по крака. С течение на времето това може да повлияе на стойката и стила на ходене.

Упражнения за плоски стъпала за укрепване на сводовете

Д-р Сангой подчертава четири прости упражнения, които се фокусират върху подобряване на контрола на свода и намаляване на напрежението.

1. Смачкане на кърпи

Това упражнение е насочено към малките мускули на краката ви. Поставете кърпа на пода и я смачкайте, използвайки само пръстите на краката си. Това помага за активиране и укрепване на мускулите, които поддържат свода. Започнете бавно и повтаряйте в продължение на няколко минути.

2. Повдигане на арката

Застанете боси и внимателно повдигнете сводовете на краката си, като същевременно държите палеца на крака си притиснат към пода.

3. Повдигане на пети

Повдигнете се на пръсти, задръжте за няколко секунди и бавно се спуснете надолу.

4. Хвърляне на тенис топка

Търкаляйте тенис топка под свода на краката си, докато седите или стоите леко.

Защо е важна последователността

Според д-р Сангой, тези упражнения работят най-добре, когато се изпълняват редовно и с правилна форма. С течение на времето те могат да подобрят механиката на стъпалото, да намалят натоварването върху глезените и коленете и да поддържат по-добра стойка при ходене.

Той също така напомня, че ако болката продължава, подуването се увеличава или ходенето става трудно, е важна професионалната оценка. Всеки крак е различен и правилната диагноза винаги е от значение.